Día del Orgullo LGTBIQ: “Jamás debemos olvidarnos que esto nació de una revuelta, de una represión”

Este miércoles, como cada los 28 de junio, se celebra el Día del Orgullo LGTBIQ+, e Infoeme revindicó la lucha de toda una comunidad a través de la voz de Iris, un activiste local que habló sobre su lucha en pos de la igualdad y la inclusión desde diferentes terrenos: “toda mi vida viví la discriminación, hasta que un día me cansé y empecé a acuerpar espacios”, nos dice.

El Día del Orgullo se instaló en referencia a los enfrentamientos ocurridos en la madrugada del 28 de junio de 1969 en Nueva York, cuando cerca de 150 personas, hartas del hostigamiento y la opresión, se enfrentaron a la policía para defender sus derechos. Fue un hecho histórico considerado casi como fundacional en la historia de la lucha por los derechos de las sexualidades apartadas de la heteronorma.

Iris, de 31 años, se percibe como una identidad no binarie, lo que significa que no se reconoce bajo ninguno de los dos géneros hegemónicos de “hombre” y “mujer”, y desde hace años que lucha por la visibilización y la inclusión de las disidencias sexuales en el terreno local.

“Para mi acuerpar la identidad no binarie es poder salir de la heteronorma y posicionarme ante la idea de género en su máxima libertad, sin caer en lo establecido, en la dicotomía hombre-mujer. Creo que reconocerte como no binarie es venir a romper con lo normativo que esta por fuera y dentro del colectivo”, nos dice Iris sobre la identidad de género que supo construir por fuera de la heteronorma.

“El Día del Orgullo es lucha y memoria, lucha por todo lo que aún nos falta conquistar como parte de la sociedad, para que esta sea realmente inclusiva, y memoria porque jamás debemos olvidarnos que el orgullo nació de una revuelta, de una represión, de personas que lucharon para que hoy tengamos los derechos y leyes que tenemos”, agregó sobre la importancia que reviste la fecha.

Pero obviamente el camino no fue fácil: al asumirse como no binarie, Iris debió luchar con muchos prejuicios, presentes tanto fuera como dentro del colectivo, en donde muchas veces se filtran las ideas heteronormativas que suelen suprimir las identidades que no se pliegan a una noción “tradicional” de género.

“Como disidencia sexual creo que toda mi vida viví la discriminación como un gran obstáculo, hasta que un día me cansé y empecé a acuerpar espacios, cuando llegué al profesorado la directora, Veronica Eseberri, me dijo que no deje, porque la Educación necesita docentes diversxs, y por eso seguí y por eso estoy convencide de seguir formándome”, declara Iris sobre la forma en que vinculó -y sigue vinculando cotidianamente- su carácter de militante con su carrera de docente en formación .

Aparte de celebrar los espacios ganados, Iris revindica las potencialidades de ciertas áreas, como lo es la Educación: un espacio indispensable cuando se plantea la necesidad de crear una nueva sociedad. Como afirma Iris, después de la familia, los docentes aparecen como uno de los referentes más importantes en los jóvenes.

“Que la directora me haya insistido en la necesidad de que haya profesores diversos, de la necesidad que había por ese lado, me influyó un montón. Siendo docente sos quien transmite ese mensaje después de la familia, el docente es la cara visible de la educación y me gustaría poder actuar como una herramienta para lograr grandes cambios, un mensaje de respeto y de empatía por los que vienen luchando desde hace años”, contó Iris.

“La militancia en día a día. Significa ponerle en cuerpo a lo cotidiano, en lo que surja, y tratar de aportar espacios en donde antes no teníamos acceso, como una institución terciaria, o ir a la verdulería con un pañuelo y una mochila y tener un debate, es el activismo cotidiano que da resultado”, concluyó.