Landívar sobre las Irregularidades en Desarrollo Social: "En seis meses hubo 217 tarjetas con saldo que no fueron entregadas"

La presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, Mercedes Landívar, esta mañana habló en Radio Olavarría y explicó las inconsistencias y dudas surgidas de los informes presentados por el gobierno municipal con respecto al uso indebido de tarjetas alimentarias, vales y pasajes que ya investiga la justicia.

Luego de negarse a brindar información ante los concejales en forma presencial, la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida que conduce Diego Robbiani se limitó a presentar dos informes que según Landívar "dejan más dudas que certezas", ya que "hubo respuestas preocupantes y otras cuestiones que directamente no se contestaron".

De esta información oficial surgió que “son 3561 los beneficiarios de la tarjeta alimentaria y que en los últimos seis meses hubo 217 tarjetas con saldo que no fueron entregadas y que deberían haber sido cereadas automáticamente, sin embargo lo hicieron recién en marzo de 2023”.

El desmanejo de programas sociales que deberían ser destinados al sector más vulnerable de la comunidad podría implicar la posible comisión de delitos penales como malversación de fondos públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y usurpación de identidad ya que se habrían utilizado tarjetas que estaban a nombre de otras personas.

Por otra parte, la edil aseguró que los informes "corroboraron" los planteos que había realizado su bloque respecto a la falta de criterios objetivos para la aplicación de esta política pública.

"Ante la consulta sobre la metodología usada, no hubo respuesta. Además, ubica este programa en un supuesto plan de seguridad alimentaria que en el Presupuesto no se describe", explicó Landívar y cuestionó: "Tampoco hay requisitos fijos para acceder a las tarjetas, incompatibilidades, ni montos preestablecidos. Se maneja con total discrecionalidad".

"Lo mismo sucede con los vales que no tienen identificación, por lo que puede usarlos cualquier persona. Cuando preguntamos cuáles son los proveedores no nos respondieron, ellos son los que tienen la información sobre quiénes iban a retirar la mercadería", señaló.

Por otra parte, la concejal del Frente de Todos mencionó como un "aspecto muy extraño" el "uso de dinero en efectivo" en programas como Callejeadas o para los pasajes de colectivo. "El sistema no está bancarizado, con lo que eso implica porque suma más responsabilidad a los empleados y facilita maniobras fraudulentas", advirtió.

Con respecto a la causa judicial que investiga la justicia federal de Azul, Landívar reveló: "Estuvimos reunidos con el fiscal Calonje que nos dijo que están tomando medidas necesarias y se llamaría a declarar a los empleados. Hasta la semana pasado no había sucedido. Nos parece fundamental la palabra de los empleados que tuvieron que soportar estos posibles actos de corrupción del municipio".

La concejal adelantó que ante la ausencia de Robbiani, su bloque presentará nuevos pedidos de informes", y llamó a preguntar "por qué evade esta responsabilidad si ha dicho que tiene voluntad de esclarecer lo sucedido".

"Nos hablan de transparencia, modernización y ética, pero esta claro que no existe", dijo y concluyó: "Cuando algo sale a la luz hacen siempre lo mismo. Nos sucedió con la causa terrenos, las TUVI y ahora lo mismo. No explican nada y nos acusan a nosotros de buscar una utilización política. Evidentemente no quieren transparentar la situación como correspondería si no tuvieran nada que ocultar".