Filtraron los chats entre Lucas Benvenuto y Jey Mammón

Salieron a la luz en las últimas horas losel conductor de televisión denunciado por abuso sexual.

"Quiero verte, en privado, una obra para mí solito. Te re extraño, qué loco que nos alejamos tanto, en fin, estamos acá, te quiero ver", dice uno de los mensajes que le habría enviado Lucas a Jey el 7 de abril de 2016, antes de la denuncia por abuso. "Pero la última vez que hablamos no me diste mucha pelota", le recrimina Jey.

"Te juro que estaba a mil, lindo. Ahora renuncié a ese trabajo, solo doy clases de gym y entreno a algunas personas, estoy súper tranquilo, ahora puedo darte hasta la pi... si querés", le dice Lucas. "¿En serio estás más tranqui o me chamu?", le contesta Jey, y Lucas le dice: "Tenemos que arreglar, salamín. Te quiero ver". "Yo también", se despide Jey.

En otro mensaje, Lucas le manda varias fotos suyas y le escribe: "Yo quiero ser tu Ricky Martin. Eso no quita que siempre te piense y que de vez en cuando quiera verte. Yo puedo siempre ahora, qué se yo", le dice Benvenuto. "Y yo a vos, pero antes también decías acá estoy, no desaparezco, y de repente chau", le responde Jey.

"Claro, pero las circunstancias eran otras Jey, mi vida cambió, ya no tengo 16 años como cuando me conociste. Cambió todo bonito, tengo 23", se le escucha decir a Benvenuto.

Jey aseguró en varias oportunidades que tenía el último audio que le había mandado el joven denunciante, pero que no lo mostró para preservarlo. Sin embargo, el audio se dio a conocer recientemente.

Jey había dicho que el contenido de ese audio serviría para desmentir la denuncia sobre que conoció a Lucas a los 14 años, cuando en realidad, según sus palabras, fue a los 16.

“Me acordé de que vos garchabas conmigo cuando yo tenía dieciséis años, ups. También me acordé de que muchos familiares me vieron con vos, y también me acordé de que tenía un par de fotos nuestras, yo con dieciséis añitos y vos con tu edad, en tu sofá en Eleven City, no sé si te acordás”, se lo escucha decir al joven en un audio que fue transmitido en Basta Baby, en A24.

En otro momento, Lucas mencionó lo que ya había adelantado Jey Mammon en las últimas entrevistas que brindó: que Benvenuto le decía que no iba a ir a los medios para contar que estuvo con él.

“Yo no haría jamás algo así como ir a la tele y decir: ‘Jey Mammón estuvo conmigo cuando tenía dieciséis años’. Porque no me nace, ¿si? Pero por ahí me nacía que me contestaras al menos un mensaje, Jey. ¿Sí? Nos conocemos muy bien, ¿ok? Yo vi tus llantos con tu fracaso con esas fiestas de mierda que hacías, yo vi todo tu año cagado, todo tu año vomitado, nos conocemos, yo solamente quería que me respondas, eso, nada”, expresó.

El audio completo de Lucas Benvenuto a Jey Mammon

“Sinceramente, no miro la televisión argentina, porque viajo un montón y me chupa un huevo, pero lamentablemente me aparecen los videos en YouTube. El otro día vi un video tuyo donde opinabas de algo así como los abusos del fútbol argentino, no sé qué era porque te juro que estoy muy al margen de todo eso, de la televisión, perdón. Y me acordé de que vos garchabas conmigo cuando yo tenía dieciséis años, ups. También me acordé de que muchos familiares me vieron con vos, y también me acordé de que tenía un par de fotos nuestras, yo con dieciséis añitos y vos con tu edad, en tu sofá en Eleven City, no sé si te acordás.

Nada, eso, te quería mandar un saludo, decirte que espero que no hayas tirado la cadenita que me olvidé en tu casa al inodoro, porque nada, tiene un valor sentimental importante para mí, y era el único motivo por el cual te estaba escribiendo, te soy sincero, pero bueno, nada. Yo no haría jamás algo así como ir a la tele y decir: ‘Jey Mammón estuvo conmigo cuando tenía dieciséis años’. Porque no me nace, ¿si? Pero por ahí me nacía que me contestaras al menos un mensaje, Jey. ¿Sí? Nos conocemos muy bien, ¿ok? Yo vi tus llantos con tu fracaso con esas fiestas de mierda que hacías, yo vi todo tu año cagado, todo tu año vomitado, nos conocemos, yo solamente quería que me respondas, eso.

Te mando un besote y me alegro un montón que hayas logrado lo que querías y realmente espero que seas feliz, ¿sí? Yo solamente quería una respuesta, y por más que yo te haya dicho todas estas cosas, quedate tranquilo, no te traumes porque sé que sos demasiado ansioso, yo jamás iría a la tele y esas boludeces porque no, porque tengo otra vida. Pero me enoja un montón boludo que no me respondas, porque nos conocemos re bien y porque estarás enojado y cosas así que habrán pasado, ¿ok? Pero bueno, nada, quería mi cadenita, ¿ok? Más que nada por el valor sentimental que tiene. Te mando un beso y nada, te deseo que seas superficialmente feliz. Besote”.