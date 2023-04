“Le está errando fiero": la sorpresiva decisión que tomó Jey Mammón

Jey Mammón, el conductor denunciado por abuso sexual, tomó una decisión en las últimas horas: viajará a Europa para alejarse del escándalo que se desató tras la grave acusación de Lucas Benvenuto. “Se irá un mes y medio”, contó el periodista Rodrigo Lussich en su programa Socios del Espectáculo.

“La decisión es irse de viaje y salir de esta maraña, de esta burbuja mediática y social con una realidad para la cual va a tener que salir a la calle, porque para llegar a Ezeiza va a tener que salir a la calle evidentemente como él pretende salir y ver qué pasa. Ahí encontrará una realidad que tal vez lo persiga hasta Europa. Seguramente lo va a perseguir hasta allá también”, dijo Lussich.

“Le está errando fiero, inclusive por soberbio. En un momento llegó a decir que él lo estaba cuidando a Lucas, otra vez el cinismo extremo, donde él está cuidando a la víctima y no está contando eso que él sabe que si lo contara lo dejaría muy mal parado”, sostuvo el periodista. “Es una vergüenza que lo diga en televisión con tanta impunidad”, agregó.

Jey Mammón “va a dar una nota más con Ulises Jaitt porque quiere aclarar el tema de la famosa lista de Natacha Jaitt que fue adulterada en las redes sociales, que no lo incluía a él”, contó Lussich.

Jey Mammon volvió a hablar de la denuncia por abuso sexual y aseguró que es un “pelotudo”, porque todavía está “cuidando” al denunciante cuando en realidad tiene pruebas para desmentir lo que dice.

"Que cada uno piense lo que quiera, que la televisión y los medios hagan lo que quieran. Algunos se lo tomaron con seriedad, pero muchos otros no. Me asombra soberanamente, no lo puedo creer", expresó Mammon en una entrevista en el programa Basta Baby, de A24.

"Yo sé que Lucas es víctima, no mía en absoluto, pero sí de un montón de situaciones en su vida que lo han dejado roto. Entiendo lo que le pasa a la sociedad frente a la historia de Lucas", agregó.

"Yo soy consciente que forjé un vínculo de amor entre tus 16/17 años y sus 25. Yo tengo las charlas con él, que no voy a mostrar por una cuestión legal para resguardarme, pero que las tengo porque me sirven como prueba. Yo no me puedo estar comiendo este garrón", lamentó.

"Yo soy un pelotudo porque todavía lo estoy cuidando. Lo cuidé y lo sigo cuidando", aseguró.

Por otro lado, Jey Mammon indicó que no se considera un muerto social y que su carrera no está terminada, porque “el abuso es mentira”. Y afirmó más tarde nuevamente: “El abuso no estuvo ni en la fiesta, ni en mi casa ni en ningún otro lugar”.