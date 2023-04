Por tres casos sospechosos de dengue realizarán un nuevo bloqueo

La Secretaría de Salud del Municipio informó que tres pacientes olavarrienses presentaron síntomas compatibles con dengue, fiebre zika y chikungunya. Por tal motivo realizarán un bloqueo en un sector de la ciudad.

De acuerdo a lo informado, se trata de una mujer de 43 años, un hombre de 53 y un joven de 16 (pertenecientes a un mismo grupo familiar), que presentan antecedentes de viaje a CABA.

Los síntomas que presentaron fueron: dolor retroocular, fiebre, mialgias y artralgias, que ya han sido atendidos por personal de salud.

En consecuencia, este miércoles 19 de abril, personal del área de Bromatología realizará un bloqueo en el sector comprendido por las calles 25 de Mayo, Lisandro de la Torre, Moreno y Lebensohn.

Desde el área se recomienda mantener el orden y la higiene de los patios y terrenos baldíos, evitar juntar agua de lluvia o, en caso que esto resulte indispensable, no almacenarla por más de tres días, cepillando todo el recipiente antes de recoger agua nuevamente, cambiar el agua de los bebederos de animales diariamente, no dejar recipientes sin tapar en el patio, no juntar chatarra y elementos en desuso.