Fiesta de la Mujer Campesina: “Las mujeres queremos participar y somos muchas”

Con un festival de música, comidas típicas y desfile tradicional, Crotto se prepara y ultima detalles para lo que será la VII Fiesta de la Mujer Campesina que se llevará a cabo este domingo 16 de abril desde las 11 de la mañana. Infoeme dialogó con Sonia Carlucho, directora de la Escuela Secundaria responsable de la organización quien destacó el evento y planteó: “Las mujeres queremos participar y somos muchas”.

El otoño tiene la calidez de matizar, con sus colores, las calles del pueblo y hace siete años es la estación elegida para que Anexo 1 de la Escuela Secundaria tenga su fiesta y rinda homenaje a las mujeres rurales de la zona. Con intenciones de ser parte, los estudiantes protagonismo a ellas, quienes son parte de “este cambio de paradigma donde prima el empoderamiento”.

La Fiesta de la Mujer Campesina surgió a raíz de un proyecto que se llamó “Huellas”, esta propuesta se trabajó con los chicos y les planteó buscar: “¿Qué tiene Crotto que lo destaca de otro pueblo?” y en esa búsqueda apareció la estatua de la mujer campesina que está emplazada en la plaza principal.

“Empezaron a investigar sobre la mujer de la estatua, quién la había hecho, por qué y ahí se empezó a conocer que se trataba de la estatua de la mujer campesina que, en realidad, la mandó a hacer un señor de un campo por la zona en homenaje a su mama”, contó Sonia.

Frente a esto último, detalló: “La estatua está puesta de manera tal que está frente a la calle que daba al campo, pareciera que ella viene caminando”.

La fiesta, explicó la directora de la institución: “Se hace en conmemoración a todas las mujeres rurales que han acompañado al hombre en el campo, no solamente en criar hijos, hacer la comida, cuida su casa sino también en todo el trabajo de campo”.

El rol de la escuela en la Fiesta

“El mejor lugar donde pueden estar los chicos es la escuela”, sostuvo Sonia quien, además, mostró mucho orgullo por su quehacer diario. “Nosotros abrazamos con camino, con amor, acompañamiento, escuchando, guiándolos de manera tal que sean ciudadanos críticos que puedan resolver situaciones”, expresó.

La Fiesta de la Mujer Campesina, es realizada por la escuela con el fin de “involucrar a la comunidad y que las familias vean el trabajo de los chicos, cómo investigan y su interés por el pueblo”, explicó Sonia.

La escuela trabaja en base a proyectos productivos y, en ese marco, además de la emisión de un diario digital de noticias sobre lo que acontece en Crotto, tienen un kiosco, realizan venta de pizas y además concretan la elaboración y comercialización de sorrentinos.

“Parece mentira, pero se vive otra realidad en el campo, lo chicos están sin luz, no tienen conexión de teléfono porque no hay señal, la señal de cable es por aire, no es como el pueblo. Entonces, lo que hacemos desde la escuela le abre esta puerta de igualdad a la hora de trabajo”, contó.

Apasionada y comprometida con el entorno, la docente indicó: “Es maravilloso poder darles las herramientas para poder desarrollarse de la misma manera que no haya diferencia con chicos del pueblo, ellos pueden hacer exactamente lo mismo”.

“Me interesa visibilizar a la mujer, darle fuerza a su figura, como lo que ella quiera ser. Las mujeres queremos participar y somos muchas”, cerró.

Cronograma de la Fiesta de la Mujer Campesina

Desde las 11:

Venta de carne asada y empanadas de carne de cordero cortada a cuchillo

Exposición de proyectos del Anexo 1 de Escuela Secundaria de Crotto

Exposición de proyectos del Anexo 1 de ES 1

Artesanos

Emprendedores gastronómicos

Muestra fotográfica de mujeres campesinas.

A las 14:00:

Apertura de la Fiesta (a cargo de estudiantes del Anexo)

A las 14:30:

Visita al Museo Municipal Comunitario (con guiados a cargo de alumnos del Anexo)

Taller de arte (a cargo de la profesora Mercedes Ramos)

Torneo de tejo

A las 16:30: