Beneficiarios del Programa Alimentar: “Jugaron con el plato de comida de la gente, ellos no pasan días sin comer”

En medio del conflicto por los hechos de corrupción en el área de Desarrollo Social, durante la mañana de este jueves más de una decena de olavarrienses beneficiarios se manifestaron en la sesión especial del HCD para demostrar su gran descontento por los presuntos hechos de corrupción en el área de Desarrollo Social.

En este marco tras finalizar la sesión, los damnificados del programa alimentar dialogaron con los medios presentes para expresar su preocupación.

Respecto a la realización de la sesión sobre los hechos de corrupción Daiana- beneficiaria del programa- manifestó que “la votación fue muy clara y muy seria, aunque hay que hacer justicia, para mí la sesión fue buena porque se protestó por la tarjeta involucradas ya que tenemos que reclamar si o si por que las cosas se tienen que hacer derechas”.

Sobre los presuntos hechos de corrupción, los damnificados resaltaron: “Las irregularidades son una situación que transita a muchos de los ciudadanos que estamos como silenciados y ocultos en el sistema, porque para los funcionarios somos solamente un número, a ellos no les preocupa el hambre de la gente de verdad porque en sus casas tienen un plato de comida”.

Acerca de la ausencia del Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani manifestaron: “Nos pareció una sesión injusta porque el que tendría que dar la cara no la dio, lo único que hicieron fue cubrirlo y seguir con esa farsa de las preocupaciones y de que están mal”.

“Creemos que desde el lado del oficialismo verdaderamente no se entiende el tema y se escucha casos sobre artículos y números donde la realidad es otra, el hambre la comida de la gente que en realidad tiene hambre”, expresaron.

Los vecinos beneficiarios mantuvieron su descontento y destacaron: “La realidad es que jugaron con el plato de comida de la gente, ellos no tienen que pasar días sin comer, mientras ellos están comiendo asado y tomándose un vinito, ellos no se preocupan en las niñeces, si ellos nos sacan el dinero mis hijos no tienen para comer”.

Para finalizar los presentes destacaron: “Esperemos que Robbiani renuncie y vaya detenido, él es un delincuente, el robo es robo, fue un acto de cobardía, porque hubo huevo para robar pero falto para venir a explicarnos”.