Prosiguió el fútbol femenino: jugaron en Embajadores y Municipales

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la rama femenina completó de manera casi total su programación del fin de semana.

Fotos: Andrés Arouxet

El sábado fue el turno de las categorías formativas que jugaron en Embajadores la 3° fecha de su competencia, mientras que el domingo, en el complejo del Club Municipales, la Primera División no logró completar la 4° fecha. No jugaron Municipales A vs Luján.

Culminada la actividad, Racing y Tres Hermanos mantienen el invicto y lideran la tabla de posiciones con puntaje ideal.

Los resultados:

En Primera:

Ferro Carril Sud (Oriana Vitrano) 1 – 2 (Milagros Aristegui y Milagros Velo) Tres Hermanos de Blanca Chica

Racing (Karen Bargas -2- y Jazmín Vailati) 3 – 2 (María Luz Bulant -2-) Muñoz

Municipales B (Keyla López) 1 – 2 (Susana Altamirano -2-) Hinojo

Embajadores 0 – 4 (Betiana Pisso y Maira Díaz -3-) Sierra Chica

Municipales A – Luján (Postergado)

En Inferiores:

Sub 16

Municipales 2 – 1 Estudiantes

Racing 4 – 0 Ferro Carril Sud

Sub 14

Sierra Chica 6 – 0 El Fortín

Estudiantes 3 – 1 Racing

Embajadores 3 – 0 Municipales

Fuente: Prensa LFO