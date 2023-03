Video: le robaron una moto del garaje de su casa y se la llevaron a tiro

Le robaron la moto del garaje de su casa y quedaron filmados: ellos lo siguen buscando.

Una familia olavarriense del barrio Barrio Provincias Unidas denunció haber sido víctima de un robo hace menos de dos semanas: forzaron el portón y se llevaron una moto Rouser 200.

Ocurrió en una casa ubicada en inmediaciones de Azopardo y Pellegrini, el la madrugada del sábado 11 de marzo.

“Fue alrededor de las 4 de la madrugada. Me levanté y me encontré con el portón el garaje abierto. Pensé ¨se llevaron la moto¨, así que fui a corroborar y me di cuenta que sí, se la llevaron a tiro”, contó uno de los propietarios a Infoeme.

En este marco -y luego de realizar la denuncia correspondiente-, los propietarios consiguieron imágenes de los delincuentes al momento se llevaban el vehículo, ya que una cámaras de seguridad ubicado en un local de la zona logró captar la secuencia.

“Somos una familia de gente trabajadora, y la verdad que no no resulta fácil volver a comprar algo así, por eso agradecemos cualquier información que nos puedan brindar sobre el vehículo”, expresó uno de los protagonistas de la denuncia.

Por cualquier información se agradece comunicarse con el número 2284-587257.