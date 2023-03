Valicenti: “Soñamos con un plan de 1.000 viviendas para el 2024 en Olavarría”

En el marco del acto de escrituración “Mi escritura, mi casa”, este lunes se realizó el acto de firma de más de 400 escrituras, en donde el Diputado provincial César Valicenti recalcó la importancia de la firma de escritura que realizó una empresa del PIO, anunció un plan de 100 viviendas para el CECO y dijo que junto a Kicillof sueñan con un plan de 1.000 viviendas para el 2024.

El acto se realizó en la sede de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno, ubicada en Sarmiento y España y contó con la presencia de funcionarios provinciales, municipales, gremios y las familias que firmaron su escritura.

Fue en este contexto que el Diputado celebró poder realizar el acto, y recalcó la importancia de que, entre las más de 400 escrituras que se firmaron, una sea de una empresa del Parque Industrial de Olavarría, hecho que consideró como “histórico” no solo para nuestra ciudad, sino también para la Provincia de Buenos Aires.

“Este es un acontecimiento inédito, porque el acceso a las escrituras por parte de los empresarios no solo es una buena noticia para ellos, sino que es una buena noticia para toda la ciudad”, remarcó el funcionario.

“Olavarría es una ciudad industrial, tiene un desarrollo industrial como pocas ciudades del interior y tener empresarios que no tengan su escritura significa que no pueden acceder a créditos, lo que genera que no pueden potenciar sus empresas y no pueden tomar mano de obra y no se generan puestos de trabajo en la ciudad”, dijo Valicenti.

En relación a esto último, reflexionó que es necesario tener una “mirada integral” de las políticas de estado: “A los empresario que hoy van a firmar su escritura, que son muchos y apuestan al sector privado de la ciudad, hoy el Gobierno de Axel Kicillof les da la posibilidad de tener escrituras para que accedan al crédito, generen trabajo y desarrollen el sector productivo de nuestra ciudad”.

Es por esto que Valicenti consideró y revindicó como “fundamental” para estos empresarios acceder a la escritura en términos de “seguridad jurídica” de cara al desarrollo.

Sobre este tema, por su parte, Sebastián Tangorra, el director de Fortalecimiento de la Escrituración Social de la Escribanía General de Gobierno, destacó la concreción de la “primer escritura” de una empresa del PIO.

“Esto se dio, además de por un trabajo en conjunto, por un pedido que el empresario le hizo al Gobernados Axel Kicillof cuando estuvo en Olavarría en octubre del año pasado y el ministro de Justicia Julio Alak nos pidió especial atención a ese trámite”, contó el funcionario provincial.

“En pocos meses hemos logrado avanzar rápidamente con la escrituración de esta empresa muy importante de Olavarría, por lo que hoy tenemos la presencia de su presidente que va a firmar la escritura junto con el Municipio”, destacó Tangorra.

Por otro lado, Valicenti ponderó de entre las 400 escrituras firmadas, las 50 que son de viviendas generadas a partir del “trabajo articulado” entre el Gobierno Provincial y el sector minero de Olavarría.

“Hoy los mineros tienen la posibilidad de construirse un barrio en Olavarría de más de 50 viviendas que ya están terminadas en un 80% que las hicieron con el programa procrear del Gobierno Nacional”, dijo y ponderó: “Hoy el gobierno provincial les permite escriturar esas viviendas”.

“Se pueden construir viviendas en Olavarría para los trabajadores, con eso nos comprometimos y hoy ahí están las viviendas para que las vayan a ver. Más de 50 viviendas para los afiliados de AOMA”, ponderó al tiempo que felicitó al secretario del gremio minero, Alejandro Santillán.

Posteriormente, Valicenti habló de la vivienda como una “cuestión central” para la gestión provincial, y se refirió a la terminación del Barrio UOCRA, que se concretó tras un trabajo articulado con la gestión del intendente Ezequiel Galli.

En relación a esto último anunció: “Vamos a encarar un sueño compartido con Miguel Santellán, Secretario General del Centro de Empleados de Comercio (CECO), para hacer 100 viviendas más en Olavarría con el gobierno de Axel Kicillof”.

“La vivienda además de ser un derecho clave de la familia, es un motor clave de la economía. Cuando se empieza a construir una vivienda se generan desenas de puestos de trabajo inmediatamente”, sostuvo.

Finalmente, Valicenti cerró con un rimbombante anuncio: “Hoy, que ya vamos a tener un plan de 100 viviendas con el CECO y más de 50 con AOMA, soñamos, con Kicillof, con tener un plan de 1.000 viviendas para el 2024 para Olavarría desde el lugar que nos toque ocupar”.