La Provincia entregó las escrituras de sus hogares a más de 400 familias olavarrienses

En el marco del programa “Mi escritura, mi casa”, la Provincia de Buenos Aires entregó las escrituras de sus hogares a más de 400 familias olavarrienses.

El acto se llevó a cabo a partir de las 13:30 de este lunes en la sede de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno, ubicada en Sarmiento y España.

En la la ceremonia, en donde estuvieron presentes el diputado provincial César Valicenti, el Secretario de Gobierno Hilario Galli y Mariana Sánchez, de la Escribanía General de Gobierno, se firmaron 410 escrituras: 90 pertenecientes al Instituto de la Vivienda, mientras que las otras 309 se corresponden a la Ley 10.830.

El acto, además, contó con la presencia del concejal Maximiliano Wesner, la Directora de Casa de Tierras y Regularización Dominial María José González, integrantes de la Unión Industrial de Olavarría y Secretario General de la Asociación Minera Olavarría, Alejandro Santillán.

En el marco de la entrega, el Secretario de Gobierno Hilario Galli tomó la palabra para saludar a las familias en representación del intendente y afirmó que los actos de escrituración “son es uno de los actos que más se disfrutan porque es el día en que cada familia se convierte en dueña de su casa”.

Otro de los funcionarios que tomó la palabra durante la ceremonia, fue el director de Fortalecimiento de la Escrituración Social de la Escribanía General de Gobierno, Sebastián Tangorra, quien celebró la posibilidad de entregar las escrituraciones a las diversas familias para que puedan “ejercer al cien por ciento el derecho sobre sus casas”.

“Nos pidieron que trabajáramos en vinculación con los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires para que pudiéramos llegar con el beneficio a esas familias que tienen sus casas pero siempre tienen esa intranquilidad de no tener el título, y no tener el título de la propiedad significa que no tienen el derecho a ejercer el cien por ciento sobre su casa, sobre lo que le es propio, por eso hemos trabajado muchísimo, tanto en Olavarría como en el resto de la Provincia", declaró Tangorra.

Por su parte, Valicenti también celebró el poder realizar la escrituración y habló de la importancia de la firma de la escritura de una empresa del Parque Industrial N°5, que también se llevó a cabo en el acto.

Además de eso, anunció la creación de un plan de 100 viviendas en el marco de “un trabajo articulado entre el gobierno de Axel Kicillof y el Centro de Empleados de Comercio de Olavarría (CECO)”.

El plan “Mi escritura, mi casa” fue implementado a principios del año 2020 por decisión del Gobernador bonaerense Aires Axel Kicillof, y se lleva adelante a través de la Escribanía General de Gobierno. El plan llegó a Olavarría el pasado 26 de octubre, con un acto de entrega de escrituras en el Club Racing en el cual más de 360 familias recibieron los títulos de su propiedad.

El objetivo del programa es “garantizar a aquellas familias bonaerenses de menores recursos la posibilidad de titularizar su vivienda”. Para acceder a este beneficio el inmueble a escriturar “debe ser vivienda única y de ocupación permanente, su valuación fiscal no debe superar los 2.020.200 pesos o, si es un terreno, que sea igual o menor a 1.010.100 pesos”.