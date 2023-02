Sin trabajo y sin comida: la angustia de diez mujeres a punto de quedar en la calle

Una familia olavarriense se transformó en protagonista de un desesperado pedido solidario a raíz de una difícil situación: luego de recibir una intimación para abandonar su vivienda, diez mujeres están a punto de quedar en la calle.

Laura, una vecina de 36 años, vive con sus 7 hijas y sus dos nietas en una casa ubicada en el Barrio Ceco. Sin trabajo y ante la imposibilidad de seguir enfrentando los costos del alquiler, la inmobiliaria la intimó para que en el lapso de 6 días abandone la vivienda.

“En teoría tenemos menos de una semana para irnos y no tenemos lugar dónde ir, no sabemos qué hacer”, le expresó Laura a Infoeme. Con ella viven sus hijas -una de 21 años, dos de 18, dos de 16, una de 15 y otra de 11- y sus dos nietas, de 2 años cada una.

“Somos 10 mujeres que vamos a quedar en la calle”,se lamentó.

Hace un tiempo Laura se separó de su pareja, quien dejó de hacerse cargo del alquiler de la vivienda. Ella, que tuvo que dejar de trabajar luego de sufrir un accidente, no cuenta con los recursos para costear dichos gastos.

“Hace un tiempo me tropecé, me caí en la vereda y me quebré la pierna. Me tuvieron que poner dos tornillo y desde ese entonces el dolor se tornó insoportable. Tuve que dejar mi puesto laboral: yo trabajaba en un geriátrico”, contó Laura.

“Ya fui a la Municipalidad, pero todavía no tuve respuesta de ningún tipo, y el tiempo corre, por eso acudí a la solidaridad de la gente”, agregó.

Dada la complicada situación que la familia está atravesando -y más allá de la amenaza de desalojo que pesa sobre sus cabezas- son muchos los gastos que a Laura le está siendo difícil afrontar. Por esta razón, también está dispuesta a aceptar cualquier clase de mercadería, ya que no le está resultando nada fácil costear los gastos de la comida.

“Ya sea algún lugar para vivir o algo para comer nos significaría una gran diferencia. No tenemos nada de nada y cualquier cosa sirve”, declaró.

Cualquier persona que esté interesada en brindar ayuda a esta familia puede comunicarse con el número 2284-215583.