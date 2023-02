Una familia olavarriense pide ayuda para poder recuperar a su perra Rufina.

La mascota se perdió en Plaza Fassina -ubicada entre Bolívar y Laprida. La última vez que se la vio fue este jueves a las 8 de la mañana.

“Es muy desconfiada no se da tan fácil, no toma agua ni come por la calle, seguramente alguien la tiene”, expresaron sus dueños angustiados por la situación.

Quien tenga información sobre la mascota y pueda ayudarla a volver a casa, debe comunicarse 2284 52-5919.