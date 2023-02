Iván Gómez Lepez: “Fue un partido muy duro, hacía mucho calor”

Racing derrotó a Kimberley en la noche del sábado y luego del triunfo, Iván Gómez Lepez habló con Infoeme.

“En el momento que le sacamos diez puntos nos relajamos, hacía mucho calor y ellos se nos acercaron, son un equipo fuerte e hicieron que el partido sea duro”, analizó Gómez Lepez sobre la victoria racinguista y agregó: “Nos defendieron muy fuerte y encima les empezaron a entrar los tiros de tres puntos”.

El puntaaltense continuó analizando que “la clave de ellos fue que supieron aprovechar nuestras fallas defensivas, nos hicieron 26 puntos en el segundo cuarto y si bien hay que corregir muchas cosas, no podemos volver a entrar desconcentrados a un cuarto”.

Las altas temperaturas de la jornada sabatina no fueron impedimento para que el público “Chaira” se acercara al Parque Olavarría y sobre el aliento en los momentos cruciales, Gómez Lepez dijo: “Cuando se nos acercaron la gente empezó a alentar y juega, si no te motivas con esas cosas no te motivas con nada. Estoy muy contento de estar acá”.

“Nos queda un partido de local y la primera gira que es algo totalmente distinto, son dos días seguidos de partido y entonces tenemos que estar muy bien para poder manotear los dos, pero también puede pasar que perdamos los dos” aseveró el jugador que terminó el partido con 9 puntos, 3 rebotes y dos pases gol y se sinceró sobre su presente: “La verdad que estoy muy bien, aprovecho la cancha libre para venir a tirar y ponerme en ritmo, estoy contento de que las cosas estén saliendo y que el equipo vaya ganando”.

“Tenemos que ser muy fuertes de local, afuera siempre es difícil”, sentenció el basquetbolista que se sumó a pocas horas de debut y poco a poco comienza a ganarse el cariño de la gente “Chaira”.