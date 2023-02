Tomás Pérez: “No se nos dieron los resultados, pero nos tocaron rivales muy duros”

Estudiantes recibió a Unión en el Maxigimnasio del Parque Guerrero y consumada la tercera derrota en la Región Sudeste, Tomás Pérez habló con Infoeme.

“Sabíamos que es uno de los candidatos que hace mucho que no pierde, no sacaron la ventaja en el primer cuarto; corrieron muy bien la cancha y no lo supimos defender”, comenzó diciendo Tomás Pérez y después agregó: “Nos sacaron 18 puntos en el primer cuarto y no supimos que hacer”.

El azuleño que sigue defendiendo los colores del “Bataraz”, aseguró que “tenemos muchas cosas que mejorar pero lo más importante es tener regularidad y no jugar sólo dos o tres cuartos porque no podemos remontar” e igualmente confirmó que de cada derrota “sacamos cosas buenas, porque nos falta acomodarnos, somos un equipo nuevo”.

“No se nos han dado los resultados, pero nos tocaron rivales muy duros. Dolió la derrota contra Ferro porque no jugamos del todo mal y pagamos un mal cierre, nos lo podíamos haber llevado y no se nos dio y contra Unión teníamos idea de pelearlo o perder por menos diferencia”, afirmó el jugador que terminó el duelo con 15 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias y un recupero

Pensando en lo que viene, “Gula” sentenció: “No queda otra que remontar, corregir cosas, pero ahora sabemos que tenemos que salir a ganar alguno de visitante”.