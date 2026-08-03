Incendio en la chimenea de una parrilla demandó el trabajo de Bomberos

La mañana de este lunes comenzó con trabajo para los bomberos voluntarios, que debieron intervenir en un incendio ocurrido a unas pocas cuadras del cuartel central.
El siniestro se registró minutos después de las 8 en una parrilla ubicada en la esquina de 25 de Mayo y Necochea.
Las llamas se originaron en la chimenea y debieron ser controladas desde una casa vecina, dado que el espeso humo en el interior del local dificultó el acceso de los bomberos. Trabajó la unidad 38.
No se registraron heridos en el lugar.