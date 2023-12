Martina Brun sobre "El Paisa" en Gran Hermano: "Me sentí mal, antes de entrar le pedí respeto"

Por Luciana Pedernera

Ig: @lu_pederneraa / X: @lulu_pedernera

El éxito y recuperación de puntos de rating para la televisión, ante el regreso de Gran Hermano 2022, desencadenó en una nueva emisión del reality más visto de los últimos tiempos. La propuesta que despierta grandes polémicas concentra la atención de los diferentes programas y plataformas provocando que nadie pueda escapar de lo que ocurre adentro de la casa más famosa del país. En esta nueva edición Olavarría se encuentra más cerca que nunca de lo que sucede allí debido a la participación de Williams López "El Paisa", como lo apodaron sus compañeros.

La novia del joven oriundo de Corrientes que vive en la zona rural de Santa Luisa, Olavarría, dialogó con Infoeme en medio de una de las semanas de mayor impacto para el jugador. En una entrevista intima, contó sobre su vida, el amor con Williams y sus sensaciones frente a lo que ocurre dentro y fuera de la casa porque tanto a ella como a la familia del jugador les queda el sabor de lo que ocurre en redes sociales donde recibe innumerables mensajes y publicaciones de apoyo, pero también mucho hate.

Desde su ingreso a Gran Hermano, el pasado 11 de diciembre, Williams llamó la atención de todo el país por mantener y mostrar sus raíces gauchas. Aquel día, en medio de la euforia, entre besos, abrazos y lagrimas también se conoció a Martina Brun, su novia y la encargada de las redes sociales del participante. La joven también se crió, vivió y trabajó en el campo a la par de su papá y sus hermanos. "Me encanta el campo, pero me vine a estudiar y tuve que quedarme acá -en Olavarría-", compartió.

"A Williams lo conocí en la Escuela Secundaria de Santa Luisa, hasta sexto año eramos amigos, pero de un momento a otro nos pusimos de novio", recordó emocionada mientras sus manos iban y venían intentando manejar los nervios. Hace dos años que los jóvenes mantienen una relación amorosa y esta no es la primera ocasión en la que se separan para que él pueda cumplir un sueño: "El quería ser petisero de caballos de polo y también lo apoye, estuvimos un tiempo sin vernos, pero nos llamábamos, ahora se nos complicó", contó.

Claramente, el ingreso a la casa de Gran Hermano tiene otros "condimentos", la vida por esas paredes están constantemente supervisadas y todo lo que allí sucede es parte de un juego, el que quiere llegar a la final no sólo debe aceptar las reglas que impone esa convivencia sino que también debe "ganarse" el corazón del público que decidirá sobre su recorrido en el reality. Marti, como le dicen los suyos, no estaba muy de acuerdo con la entrada de "El Paisa" al show, pero decidió acompañarlo.

No es fácil sostener una relación asumiendo el contexto de esta joven pareja. Ella se entera de todo, él de nada. "Por ahora lo vengo manejando bien, hay cosas que me molestan que no se las puedo decir y me las tengo que guardar, ojalá llegue muy lejos", expresó Martina y agregó: "Me molestan las chicas, hay actitudes y comentarios que no me gustan. Bailó con la morocha, pero conmigo no baila en los bailes de campo porque no le gusta. El otro día lo vi bailando y dije 'mira vos, bailando con la morocha' igual es hermosa Rosina y esta bien, que se divierta sino que va a hacer ahí adentro y obviamente siempre el respeto".

Sobre las dificultades que se presentan a lo largo de este recorrido, que aún no lleva un mes, contó: "Ahora lo que más me duele es verlo llorar y no poder abrazarlo. No pensé que se iba a abrir de esta manera porque Williams es una persona que no demuestra nada adelante de su familia. Me gusta que se muestre así, no creo que sea parte del juego porque todos están contando su historia".

En este sentido e inevitablemente frente a la polémica que desató Williams luego de acostarse en la misma cama con Catalina y expresar su promesa: "Si te vas te puedo comer la boca", Martina quien, al momento de esta entrevista, ya había "procesado" la noticia de la que se enteró minutos antes de ingresar a rendir un examen de la Facultad cerró: "Me sentí mal, pero no tanto porque no paso a mayores. A mi ese tipo de situaciones me importan, antes de entrar le dije si entras es con respeto y yo voy a confiar en vos".