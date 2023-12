Lágrimas y durísimas confesiones de Williams en Gran Hermano

Luego de haber quedado en la primera placa de nominaciones de Gran Hermano, Williams López, el joven que vive en la zona rural de Santa Luisa y es oriundo de Corrientes pasó por el confesionario y conmovido compartió detalles de su vida personal. "Nosotros cuando llegamos de Corrientes -a provincia de Buenos Aires- no teníamos nada", contó.

Este domingo, pasó la primera gala de nominación del reality argentino que emite su segunda temporada desde el lunes pasado y el representante olavarriense fue uno de los protagonistas de la noche tras compartir sobre su vida en el confesionario y luego con el resto de los hermanitos.

"Me tengo mucha fe, estaba nervioso porque sabia que iba a quedar en placa", confió Williams a Gran Hermano y aseguró que su deseo era quedarse en la casa para "cumplir un sueño". "Me gustaría darle una buena vida a mi novia, tener mis cosas, un buen trabajo, porque pase por momentos muy feos y no me gustaría el día de mañana formar una familia y que mi hijo pase por lo que pasé", amplió.

Frente a esto último, planteó: "No estoy arrepentido de lo que soy, estoy orgulloso de lo que me dieron mis viejos y como se lomearon por mi, por mis hermanos" y agregó: "Nunca me falto un palto de comida, por ahí me falto un par de zapatilla y una remera, pero nunca un plato de comida".

Al salir del confesionario, entre lagrimas, Williams "El Paisa" como lo han apodado sus compañeros, se cruzó con Alan Simone quien lo contuvo y escuchó mientras se acercaban hacia el joven el resto de los hermanitos. "Pase por muchas cosas feas, no me gustaría volver a lo que yo era antes", confesó.

Posteriormente le habló a Sabrina, quien lo mando a placa y le expresó: "Estoy contento de que vos hagas tu juego", mientras que la joven le respondió: "Nadie te va a tocar", confiando en el perfil humilde que mantiene el jugador de Santa Luisa.

Sobre el cierre, Williams contó: "Nosotros cuando llegamos de Corrientes, llegamos con lo puesto, mi viejo siempre trabajó en el campo. No teníamos nada, teníamos que juntar huevos y comer bicharracos".

Williams fue el segundo participante de la noche de gala de eliminación en ser salvado por el público, finalmente quedó eliminado Hernán Ontivero en una placa que también fue protagonizada por Zoe y Juliana.