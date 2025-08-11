El Municipio invita al IX Taller Técnico de Caminos Rurales de Olavarría

El Municipio es una de las entidades organizadoras del IX Taller Técnico de Caminos Rurales de Olavarría; con el objetivo de transferir tecnología y conocimiento a través de disertaciones interactivas, creando un espacio dinámico de aprendizaje e intercambio de experiencias entre los distintos actores vinculados al mantenimiento y desarrollo de los caminos rurales.

La jornada se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Olavarría (CCO – Av. Circunvalación 1545) los días 25 y 26 de septiembre. Está destinada a profesionales del área de ingeniería, de actividades vinculadas al campo y los caminos, empresarios de movimiento de suelos y estudiantes universitarios de todo el territorio nacional.

El Taller es organizado por la Municipalidad de Olavarría, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, la Cámara de la Piedra, la Facultad de Ingeniería de UNICEN y Revista Vial.

Los caminos rurales constituyen una parte fundamental en el desarrollo integral de las regiones agrarias. En una primera instancia facilitan el acceso a servicios básicos como la educación y la salud, también son cruciales en la promoción del desarrollo económico ya que son vitales para el transporte de productos agrícolas y el acceso a insumos y mercados.

Por otro lado, son necesarios para la integración social y territorial, debido que, al garantizar la conectividad de comunidades rurales aisladas con centros urbanos, se promueve el arraigo digno. Por último tienen un impacto significativo en términos de la calidad de vida de la ruralidad ya que garantizan la movilidad de personas y el suministro continuo de alimentos.

Se encuentra abierta la inscripción para participar de la jornada – clic aquí – .Para consultar el programa completo, clic aquí.