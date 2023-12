La familia de Williams en "A la Barbarrosa": "Es un amor, calladito y solitario"

Comenzó la segunda temporada de Gran Hermano y la familia de Williams López, el joven peón rural que reside en la zona de Santa Luisa, tuvo su primera entrevista en el programa de Georgina Barbarrosa. Martina Brun, su novia, y Marina Duarte, su mamá, compartió detalles sobre la personalidad del jugador y expresaron similitudes con Marcos Ginocchio el ganador de la temporada anterior.

El reality, que cosechó 19 puntos de rating en la emisión de este lunes 11 de diciembre, presentó a cada uno de los participantes y, entre ellos, hay un representante olavarriense que generó mucho revuelo en redes sociales e incluso en los medios nacionales por su presentación: "Soy mensual de campo, entro por un futuro mejor para mí y poder estudiar lo que siempre quise que es veterinaria"

En este marco, su mamá compartió en una entrevista al magazine matutino de "A la Barbarrosa" cómo ingresó al programa: "El trabajaba como peón, tuvo una hernia, dejó el trabajo y estaba en casa y mirábamos Gran Hermano. Le dije 'que te parece si te anoto' y me respondió 'si ma, probamos' y lo llamaron".

Quien se enteró tiempo después de esta situación fue Martina, la novia de Williams: "Me enteré un día que fue a la casa de mi abuela y me contó, al principio no estaba de acuerdo, pero estoy re orgullosa y re contenta", compartió y agregó: "Tuvimos una charla por el respeto que nos tenemos, hay amor. Le dije que disfrute y que sea compañeros de todos".

Tanto Martina como Marina aseguraron que Williams "es un amor, es calladito, le gusta estar solo, muy parecido a Marcos, es un posible ganador" y cerraron: "Vamos a ver como se defiende adentro, así como lo ven es él. También es un poco insistente con la limpieza".