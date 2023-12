Condenaron a 14 años de prisión a un hombre por abusar de su sobrina discapacitada

Un hombre oriundo de Tapalqué fue sentenciado a 14 años de prisión luego de haber sido hallado culpable de “abuso sexual con acceso carnal reiterado” contra su sobrina, quien padece un retraso mental “moderado”.

El juicio oral se llevó a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Azul y contó con la intervención de la jueza Alejandra Raverta.

El condenado de 64 años de edad, cuya identidad no fue revelada con el fin de proteger a la víctima, se desempeñaba como chofer de camiones hasta su detención en agosto del 2020 en la localidad de Tapalqué. El hombre se encuentra alojado en la Unidad Penal Nº 7 de Azul.

Según se refiere en el fallo, los abusos que el encausado cometió en perjuicio de su sobrina datan del lapso comprendido "entre los meses de agosto de 2019 y julio de 2020".

En Tapalqué, "en diversos momentos del día", el hombre "abusó sexualmente de su sobrina accediéndola carnalmente en reiteradas ocasiones".

Que la víctima de estos hechos no pudiera "consentir libremente tales actos en virtud del retraso mental de tipo moderado" que padece -se mencionó también en lo resuelto ayer- se convirtió en una "circunstancia que le generaba con (su tío) un vínculo de dependencia del que éste se valía para perpetrar los abusos".

"Asimismo, en otro momento, pero dentro del marco temporal antes referido, en cercanías del arroyo de Tapalqué, precisamente en el asiento trasero de su automóvil", el transportista también abusó de su sobrina, que actualmente tiene más de 30 años de edad y a causa de esa patología que padece presenta una discapacidad intelectual y física.

El caso

La denuncia del hecho había sido radicada por un hermano de la víctima, por lo que el sindicado fue detenido el 18 de agosto del 2020. Al ser indagado, reconoció haber mantenido relaciones sexuales con su sobrina discapacitada.

"Ella siempre decía que quería estar conmigo. Yo le decía soy tu tío, no puedo estar con vos y ella se terminaba enojando, se tiraba encima mío y no pasaba nada. Me duele que ella mienta mucho en la declaración", había afirmado.

Al aludir en el fallo a lo que dijera el encausado durante la instrucción de este sumario penal, la Jueza del TOC 2 sostuvo que "reconoce que mantuvo relaciones sexuales con su sobrina; aunque aduce que fue debido al acoso permanente al que era sometido por parte de ella, quien le enviaba videos y fotos y tenía acceso a su vivienda. Sin embargo, por ser familiar directo de la víctima conocía el retraso mental que padecía y la gravedad del mismo... y a pesar de ello se valió de dicha situación para manipularla y cometer los actos abusivos". Además, especificó en lo resuelto que era el condenado "quien proponía los encuentros" con la mujer a través de los cuales después la sometía sexualmente.

En contraposición, lo referido por la víctima -cuando le fuera tomada una declaración por medio de la Cámara Gesell- se convirtió en uno de los elementos valorados por la Jueza que intervino en este proceso para condenar al chofer de camiones. Y Raverta también tuvo en cuenta lo que durante el transcurso del juicio oral dijeron varios familiares y allegados de la mujer para dar por demostradas la existencia de estos hechos y la autoría en los abusos del hombre.

"La declaración de la víctima me impresiona como natural, no inducida, con detalles contextuales, ya que con sus limitaciones igual pudo describir los actos abusivos y determinar la identidad del autor de los mismos", concluyó la magistrada.

En la audiencia previa a que ayer se conociera el fallo para el tapalquense, durante los alegatos de las partes la fiscal Karina Gennuso había solicitado, tal como finalmente sucedió en esta primera instancia, que fuera sentenciado a 14 años de prisión.

En tanto, pero sin que prosperara, el abogado defensor pidió que a su cliente lo declararan autor de un delito menos grave: "abuso sexual simple".

Fuente: El Tiempo de Azul