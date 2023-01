La fiscal Serrano aseguró que la causa de los terrenos "no está paralizada"

Luego de que este lunes Claudio Peralta se atrincheró en un kiosco del Barrio La Loma, la causa que investiga la venta fraudulenta de terrenos en Olavarría volvió a estar en el ojo de la tormenta. Este miércoles, la fiscal Paula Serrano brindó una entrevista radial en la que se refirió al estado actual de la causa y le respondió al Frente de Todos de Olavarría que criticó un supuesto estancamiento de la investigación: “hablan con un desconocimiento absoluto de la causa”.

La Doctora Serrano, encargada de la investigación de la venta irregular de terrenos, habló esta mañana con el programa Desayuno con Noticias (Radio M) de Claudia Bilbao, luego de que este martes el fiscal general, Marcelo Sobrino, revelara que la fiscal recibió una carta anónima coactiva “exigiéndole determinadas medidas y que si no iba a tener consecuencias”.

En relación a esto último, Serrano brindó detalles de la carta anónima: “El jueves 29 estábamos en la fiscalía y se acercó un guardia de seguridad que había encontrado una nota escrita en computadora para mí. La leímos y tenía un texto vinculado a la causa terrenos en la el que se hablaba de que la misma estaría paralizada y cajoneada”.

“Me conminaba a hacerme presente el 2 de enero en Café Vega a las 11 de la mañana para tener una charla con la persona que me escribía, que aclaró que yo no la conozco, pero que me iba a brindar seguridades y, que si no iba, ya tenía instrucciones de lo que tenía que hacer, que dependía de mi si quería aceptar la invitación o no”, agregó la fiscal olavarriense al tiempo que contó que no concurrió a dicho encuentro y que se inició una investigación para esclarecer de donde venía la carta.

En este marco, la fiscal reconoció que esta es la primera vez que recibe una carta de este tipo en toda su carrera y se refirió a los dichos de la esposa de Peralta -de los que también se hizo eco el Frente de Todos- en relación a que aún el imputado no declaró en la causa:

“No sé qué situación personal estará pasando el señor peralta pero él en la causa no tiene ninguna situación sin resolver. De hecho, al principio de la causa Peralta pedía ser citado, lo hizo en la causa, pero a los pocos días desistió de declarar”, indicó y amplió: “Me sorprendió la actitud de Peralta cuando estaba atrincherado porque pedía que yo no me hiciera presente, exigía que vaya otro fiscal y se resolvió que el fiscal Moyano se haga cargo de la situación”.

En relación a la declaración de Peralta en la causa, Serrano se encargó de explicar que los imputados van a declarar cuando se formule la imputación final, una vez que sea analizada toda la prueba. Sin embargo sostuvo que si lo desea, Peralta podría presentarse a declarar de forma espontánea, pero por el momento no lo hizo.

Luego, la fiscal explicó cuál es el estado actual de la causa: “Tanto Claudio Peralta, como Mariano Ciancio, y dos efectivos policiales que son Nelson Loisa y Sampaoli están imputados pero no procesados porque estamos trabajando sobre la prueba”, contó y reveló que por el momento están siendo investigados por el delito de “Estafas Reiteradas”.

Este delito, que según la especialista se enmarca dentro de los delitos correccionales, tiene una pena de hasta seis años de prisión. No obstante, precisó que una vez que toda la prueba esté disponible, “hay que evaluar si corresponde una imputación de asociación ilícita”.

Asimismo contó que aunque por el momento no hay un número exacto de personas estafadas, las víctimas son al menos 40. “Muchos de los afectados se han presentado voluntariamente pero muchos otros son reticentes involucrarse en la causa”, amplió.

Reveces políticos de la causa y los tiempos de la investigación

“Leí por ahí que la causa estaría paralizada, lo cual es hablar con un desconocimiento absoluto del contenido de la causa”, apuntó Serrano en relación al comunicado que emitió este martes el Frente de Todos y desmintió que la causa esté paralizada:

“Durante todo el año, desde que se hicieron los allanamientos hasta el 20 de octubre, día por medio estuvieron viniendo una o dos o tres personas que habían realizado operaciones inmobiliarias con Peralta para contar su situación; algunas son víctimas, otras son testigos y algunas se podría decir que hasta participes de las maniobras porque a partir de sus aportes surge que le exigían a Peralta la entrega de terrenos”, revindicó.

“También se estuvo trabajando con las pericias de los teléfonos de los imputados, hay que hacer todo un entrecruzamiento de las comunicaciones entre los involucrados y son cosas que hay que analizar”, agregó.

Serrano consideró que estas pericias, que se están realizando en la sede de la Unidad de Análisis Informáticos de la Procuración General de La Plata, van en su curso temporal normal y reveló que se encontraron conversaciones que hacen a los hechos que se investigan aunque no puede divulgar qué se dice en las mismas.

En relación a los roces que tiene la causa con los intereses políticos, Serrano sostuvo que “la causa tiene reveces políticos y que cada uno quiere llevar agua para su molino pero como yo no me involucro en la política trabajo en relación a lo que sucede en la causa”.

En este marco habló de los tiempos que se manejan en tanto avances en el proceso de investigación. “Si un grupo de personas estuvieron al menos dos años estafando gente, nos va a llevar tiempo recolectar toda la prueba. No es tan sencillo formular una imputación anticipada que después podría requerir ampliaciones, yo prefiero trabajar sobre seguro y cuando se defina la imputación, una vez reunida toda la información, que sea que va a ir a Juicio”.

Acerca de cómo continúa la investigación, la especialista indicó que en los próximos meses se continuará con el análisis de las pericias de los teléfonos cuando estén disponibles, toma de testimonios y finalmente realizará una evaluación conjunta de toda la prueba para luego formular la imputación correspondiente.

Luego, la fiscal también se refirió a la estafa con la que más de 40 olavarrienses fueron engañados. “Hay personas con las que se aprovecharon de su desconocimiento del valor del terreno y de cómo se llevaba adelante una operación inmobiliaria y lo vieron como realmente la primer oportunidad de tener un terreno para la casa propia”.

Al mismo tiempo, en el avance de la investigación, la especialista se encontró con que también hubo otras personas que, “teniendo conocimiento del tipo de operaciones que realizaba esta gente, se acercó para hacerse de un terreno”.

También reveló que el precio al que se ofrecían los terrenos fue variando. “Comenzaron con un valor aproximado de entre 350 y 450 mil pesos en la venta de cada terreno y después fueron ascendiendo hasta 800 mil pesos aproximadamente. Pero también en algún momento se ofrecían dos o tres terrenos juntos por menor precio pero eran sumas importantes”.

Asimismo reveló que “alguno de los compradores mencionaron que Peralta les nombró a Ciancio, pero directamente ningún comprador dijo haber negociado o que se hayan comunicado con algún funcionario”. No obstante, Serrano dijo que “algunos compradores referencian que Peralta del decía que trabajaba para…”.

Finalmente, al ser consultada sobre si Peralta tenía acceso a información del Municipio sobre qué terrenos vender, Serrano dijo que el acceso que tenía el imputado “según los testimonio de los compradores, era a través de internet bajando los planos de Carto Arba a los que tiene acceso cualquier ciudadano”.