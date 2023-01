Ahora: ¿Quién es la persona atrincherada en el kiosco?

El hombre atrincherado con un cuchillo en un kiosco ubicado en Urquiza y Rufino Fal es Claudio Ariel Peralta, según expresó su esposa a Infoeme estaría atravesando un mal momento ya que se quedó sin trabajo.

La esposa del Peralta dialogó con los medios presentes y relató lo ocurrido: "Me llaman los vecinos de que mi marido se quiere matar y que quiere que vengan los canales para que lo escuchen, que venga un juez y un fiscal para contar su situación"

Peralta fue uno de los principales coautores acusado por numerosos vecinos, de las estafas y venta irregulares de terrenos.

Meses atrás la Comisión Especial del Concejo Deliberante, había convocado a declarar a Peralta por la presunta acusaciónes.

Sergio Roldán, quien fue el abogado defensor había explicado mediante una entrevista a Infoeme su inocencia: “Acá hay una pata política, Claudio Peralta no puede salir a vender terrenos sin ningún tipo de información, acá hay responsables políticos, esto es una gravedad institucional muy grande. No estamos hablando de un terreno al boleo, hay muchos números de matrícula que no los iba a pedir Peralta”

Nota en desarrollo...