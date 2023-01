Aclaraciones sobre el Certificado Médico Oficial y el Certificado Único de Discapacidad

El Programa de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad y Personas Mayores brindó detalles sobre los conceptos respectivos al Certificado Médico Oficial (CMO) y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en virtud de clarificar cuestiones vinculadas al respecto.

Debido a reiteradas consultas se aclararon acerca de las diferencias entre los mencionados documentos.

En primer lugar, subrayaron que no es lo mismo CUD que CMO. Si bien, hay vinculación entre ambos, cada uno tiene sus particularidades y la tramitación de uno no implica necesariamente la tramitación del otro. Asimismo, la finalidad de cada documento no es la misma.

Certificado Médico Oficial (CMO)

El CMO es un instrumento oficial que se realiza para gestionar pensiones no contributivas para personas con incapacidad laborativa.

Si bien circuló la Resolución 70/2023 del Boletín Oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que informa las modificaciones en su tramitación, las mismas no aplican a nuestro Municipio ya que Olavarría contaba previamente con la modalidad digital que se realiza en el Hospital Municipal Héctor Cura para todas las personas que deseen gestionarlo.

Certificado Único de Discapacidad (CUD)

El CUD es un documento público administrativo de validez nacional que acredita la discapacidad de una persona en base a los criterios establecidos por la Agencia Nacional de Discapacidad.

Si bien su tramitación no es obligatoria, se realiza a fines de acceder a derechos específicos contemplados en la legislación internacional, nacional y provincial vigente en materia de discapacidad, así como prestaciones de salud y seguridad social.

La gestión de este documento se inicia en la sede de Discapacidad municipal, con el acompañamiento y asesoramiento del equipo interdisciplinario.

Aquellas personas que quieran realizar consultas o asesoramiento, pueden comunicarse a los teléfonos 428333- 419561, o acercarse a la sede del Programa de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad y Personas Mayores en Av. Sarmiento 2458 de lunes a viernes de 8 a 12.

La referente del Programa municipal Romina Sponer, manifestó al respecto: “Consideramos oportuno realizar estas aclaraciones fundamentales para que la población cuente con información fidedigna y confiable que provenga de fuentes oficiales. Como siempre decimos, la información es la primer herramienta de acceso a derechos”.