Barrio Alberdi: le robaron la bici de su departamento y busca recuperarla

Un joven denunció el robo de su bicicleta en un complejo de departamentos del Barrio Alberdi.

Según manifestó la víctima, el hecho se produjo en algún momento entre la noche y la madrugada de este jueves. El departamento se emplaza en la calle Álvaro Barros al 1.300.

Alex -el joven en cuestión- se percató de que faltaba el rodado poco antes de las 6 de esta mañana, cuando se disponía a ir a su trabajo.

“Me levanté para ir al trabajo y ya no estaba, alguien entró y la robó. El portón del complejo en donde vivo, estaba abierto, se ve que alguien se lo había olvidado así, y eso me costó que me robaran la bici”, se lamentó el joven.

Alex trabaja en una panadería y como entrenador en un Club local, y la bicicleta era su principal medio de transporte para ir a trabajar.

Por cualquier información se agradece comunicarse con el número 2284-573993.