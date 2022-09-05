"Dejé de ser vegano porque me mordió un perro: me enojé y me fui a comer una hamburguesa a Mc Donald's"

Mariano De La Canal, el fan de Wanda Nara que saltó a la fama en Showmatch, hizo una insólita confesión sobre el motivo por el que decidió dejar de ser vegano y su frase se hizo viral.

"Me hinché un poquito. Dejé de ser vegano porque me mordió un perro, entonces me enojé y dije: 'Yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde'. Ahí dejé de ser vegano", contó.

La periodista Tatiana Schapiro quedó sorprendida por la respuesta y le repreguntó: "¿Dejaste de ser vegano porque te mordió un perro? ¿En serio?".

"Sí. Yo la verdad que militaba para todo eso, el veganismo, el vegetarianismo, todo eso, pero me mordió un perro en la calle y dije: '¡Wow!, yo me estoy esforzando un montón por ellos y viene uno de su manada y me muerde'. Entonces, me fui a comer una hamburguesa a Mc Donald's .Y ahí estoy engordando de nuevo", remató entre risas.

La confesión del Fan de Wanda hizo rápidamente viral en las redes sociales y generó todo tipo de comentarios.