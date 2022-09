¿Quiénes no trabajarán el próximo lunes feriado?

El 26 de septiembre los empleados de comercio tienen su merecido día de celebración. Aquellos que nos acompañan y asesoran en cada compra, tienen un día libre para festejar su trabajo. Este año, al caer lunes, les dará un fin de semana largo.

Ante un septiembre despoblado de feriados, la celebración del Día del Empleado de Comercio puede fomentar levemente el turismo, al generar un fin de semana largo para los 3.365 trabajadores que conformar este rubro, según el Mapa Productivo-Laboral Argentino, desarrollado por los ministerios de Economía y Trabajo nacionales.

Siguiendo con los datos aportados, el comercio en Olavarría es la segunda fuente de empleo de todo el partido. Sobre los 17.104 empleados que trabajan en relación de dependencia de manera regular, el 19,01% se dedican a este rubro. Lo antecede solamente la industria, con poco más de un punto porcentual.

¿Qué estará cerrado este lunes? La mayoría de comercios de diferentes rubros y supermercados no abrirán este lunes. Con un gran acatamiento, suele verse el centro despoblado cada Día del Empleado de Comercio. Se recomienda hacer todas las compras durante el fin de semana y así evitar dolores de cabeza.

Al tratarse de un día no laborable, todos los empleados del sector deben tener su jornada libre. En caso que así no fuere, deberá ser remunerado como una jornada normal más el monto que corresponde a un feriado. Si bien los comercios no tienen la obligación de cerrar, suelen hacerlo.