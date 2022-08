Caso Abregu: La Comisión por la Memoria pide la nulidad del ateneo

Pasan los meses y el caso de Daiana Abregu, la joven fallecida en una comisaría en Laprida, parece no tener fin. Tras la liberación de los cinco policías que se encontraban presos, las calles de la vecina localidad se volvieron un infierno cuando la manifestación pidiendo justicia terminó con disturbios y heridos.

Horas antes, los efectivos fueron recibidos en forma celebratoria. Eso, obviamente, no cayó bien entre los familiares y allegados. Sean o no culpables del hecho, lo cierto es que Daiana murió en una comisaría y creen que no hay mucho para festejar.

En este contexto, la Comisión Provincial por la Memoria, junto con la familia de la joven madre fallecida, pedirán la nulidad del procedimiento del ateneo que fue fundamental para que liberaran a los cinco policías que ese día se encontraban de guardia. Lo harán ante la Justicia Nacional, tal cual lo anunciaron en sus redes sociales.

“El informe de la Policía Federal se extralimitó en sus funciones y por lo tanto está viciado de nulidad, cometió errores groseros e interpretaciones estigmatizantes de la víctima y revalorizó y tomó por ciertas las diligencias y declaraciones de la propia policía investigada”, señalan desde la Comisión por la Memoria. Además, denuncian que los peritos de parte no fueron notificados de la reunión en la que se llevó a cabo el ateneo.

El informe había sido encargado por el fiscal Juan Ignacio Calonje para llevar a cabo un análisis de las dos autopsias realizadas y extraer conclusiones comunes. Solicitaron que fuera realizado por el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional pero fue rechazado y encargado finalmente a la Policía Federal, según comunican desde la Comisión por la Memoria.

Foto: Comisión Provincial por la Memoria

En su descargo, desde la Comisión Provincial por la Memoria hacen foco en el contenido del informe. Debía ser un examen médico pero también hicieron hincapié en cuestiones que tienen que ver con la personalidad de la joven fallecida. “Los peritos de la Policía Federal arriban a una serie de interpretaciones sin fundamentos para introducir la hipótesis del suicidio”, señalan.

Es por eso que habrá una presentación ante la Justicia Nacional para que se revea el informe del ateneo realizado recientemente. De ello dependerá el rumbo de la causa. Por el momento, la familia y los allegados reclaman que “sin justicia no hay paz”.