"Parece que todo es una pantalla": el reclamo de Victoria Altavista al municipio para que aplique el Cupo Trans

En el marco de su lucha y el trabajo que viene haciendo desde hace largo tiempo en pos de los derechos del colectivo LGBTTTQI+, la artista y activista Victoria Altavista difundió una carta abierta en donde critica duramente al Municipio y su falta de políticas que respalden los derechos de las minorías sexuales.

En el comunicado, la activista, quien aparte ejerce como coordinadora del Espacio de Diversidad Sexual y Disidencias del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO), denuncia la no aplicación de la Ley del Cupo Laboral Travesti-Trans y “la falta de respuesta de las autoridades” ante la necesidad de crear una Olavarría más inclusiva.

La carta

“Es una situación compleja y difícil la que viviendo como Colectivo LGBTTTQI+ en nuestra ciudad. Estamos en constante reclamo por un cupo laboral Travesti Trans que aún hoy no encuentra respuesta. Estamos pidiendo como su fueran migajas los profesionales necesarios para que el Consultorio Inclusivo funcione como tiene que funcionar y podamos ser atendidos como corresponde. Pedir me duele, ya que somos parte de esta sociedad y merecemos los mismos derechos que las y los demás”.

“Reuniones, charlas, promesas y mientras tanto pasa el tiempo. Parece que no es un tema de Agenda. Parece que todo es pantalla, porque es el tema de moda del cual todos hablan ¿Pero saben una cosa? No es así: nos duele la inseguridad que sentimos cuando salimos a la calle, desde un baño hasta que nos echen de un lugar por elegir una vida a la cual reivindicamos día a día”.

“Nos preocupa no tener las respuestas necesarias para que nuestro colectivo salga adelante. Es un trabajo de las organizaciones, espacios y militantes que nos atraviesa y una causa en la que tenemos que seguir avanzando desde lo que esté a nuestro alcance. Porque creemos en la oportunidad de acceder a algo, pero no sólo como personas que pertenecen orgullosamente a un Colectivo LGBTTTQI+, sino también en general: merecemos oportunidades como las y los demás ¡Las diversidades somos parte”.

“Es un trabajo en Red que venimos haciendo hace años entre todos y todas para poder ayudar, acompañar y abrazar la demanda diaria. Por eso pedimos respuestas concretas y menos vueltas. Soñamos con una Olavarría dónde la inclusión realmente exista y no sea sólo una pantalla, sobre todo pensando en las infancias, que tanto nos preocupan”.

“Queremos ser parte de esta sociedad y que el respeto hacia las minorías exista de verdad. Merecemos Seguridad, Educación, Salud y Trabajo como cualquier otro habitante de esta ciudad, donde no se me rían si llevo un currículum a un lugar, dónde no me denigren ni me miren de arriba abajo, donde no nos discriminen en la escuela por ser quienes elegimos ser o nos atiendan mal en un centro de salud por ser travesti, lesbiana o lo que sea, porque repito: no sólo pasa por pertenecer al colectivo LGBTTTQI+, pasa por un montón de cuestiones Sociales”

Victoria Altavista