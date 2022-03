Madame Lú: “En Olavarría todavía no se cumple la Ley de Cupo”

En el día internacional de la visibilidad travesti-trans, la artista, activista y coordinadora del Espacio de Diversidad Sexual y Disidencias del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO) Victoria Altavista hizo una grave denuncia pública al afirmar que, aun después de un año de su legislación, el municipio, no respeta la Ley del Cupo travesti-trans.

A pocos meses de cumplirse un año de que se apruebe la Ley de cupo laboral travesti trans, que establece que se destine un 1 por ciento de las vacantes de la administración pública a personas travestis o trans o transgénero, Altavista repudió el hecho de que el municipio de Olavarría “todavía no tenga ni una persona travesti o trans en ningún puesto”.

“En un día como hoy, en el que se revindica la visibilidad travesti trans, me parece necesario recordar no sólo a las compañeras que nos dejaron en el camino, muchas de las cuales murieron en la pobreza, sino también a las que hoy estamos luchando día a día por nuestros derechos, lo que hace que el cumplimiento de esta ley ser de una necesidad urgente”, manifestó Altavista.

“El cumplimiento de esta ley debe ser en condiciones formales y no precarizados. Es interesante resaltar que en otros municipios como Daireaux y Bolívar, ya están haciendo cumplir la Ley y ya han comenzado a contratar a compañeres, más allá de que sigue siendo una lucha diaria, como en la Ciudad de Azul”, agregó.

En este marco, la activista calificó como “indignante” el hecho de que “a esta altura de la Historia aún sigamos teniendo que reclamar cosas tan básicas como trabajo y salud”.

Aparte de eso, Altavista aprovechó la oportunidad para reclamar, también, por la necesidad de más profesionales en el Consultorio Inclusivo de la ciudad, encargado de brindarle ayuda y asistencia a las minorías.

“Es algo importante en lo respectivo a la salud, es necesario la contratación de más profesionales para el consultorio Inclusivo, que en este momento sólo cuenta con dos empleados que no dan abasto por la demanda, no puede ser que un consultorio que trabaja con adolescentes y sectores vulnerables ni siquiera cuenta con un psicólogo o psicóloga”, manifestó la coordinadora del Espacio de Diversidad Sexual y Disidencias del Sindicato de Municipales.

“Necesitamos una real preocupación por nuestro colectivo LGBTTTQ+, colectivo que se encuentra vulnerado desde todos los ámbitos, no sólo desde el ámbito laboral sino que también en salud y básicamente en todos los demás. Hay muchas cosas pendientes, todavía no sabemos dónde está Tehuel, y necesitamos que este tipo de casos no queden impunes, que se haga justicia”, concluyó.