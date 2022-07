“Nos quieren mandar a trabajar y eso no es justo”

Organizaciones de izquierda nucleadas en el bloque Unidad Piquetera (UP) y la agrupación Barrios de Pie - Libres del Sur realizaron una movilización y acampe en Plaza de Mayo en reclamo de planes sociales, bolsones de alimentos y una asistencia económica para las familias de desocupados.

Una de las manifestantes habló con una periodista de TN y dijo un frase que generó indignación en las redes. "Nos quieren mandar a trabajar a la calle y eso no es justo, porque toda la vida vivimos trabajando de esto", se quejó.

"La plata no alcanza para nada, los planes sociales que los están cerrando. Qué quieren que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos pagan en el plan social", agregó.

La frase no pasó desapercibida. El intendente Ezequiel Galli utilizó su cuenta de Twitter para expresar su opinión: "Duele mi Argentina"

"Injusto es que millones de argentinos trabajen de 8am a 5pm y no lleguen a fin de mes. Un plan social no es trabajo, aunque los que viven de administrar la pobreza pretendan convencernos de lo contrario", comentó María Eugenia Vidal, ex gobernadora de Buenos Aires.