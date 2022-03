Remisero forcejeó con un ladrón armado: le quebraron el dedo y chocó

Un chofer de una agencia local de remises se contactó con Infoeme para denunciar un brutal robo que sufrió en el barrio Coronel Dorrego durante este domingo por la noche.

Según explicó el damnificado a este medio, durante su turno laboral le tocó llevar a un pasajero a una vivienda ubicada en calle XI entre Dorrego y Necochea, fue segundos antes de retirarse del lugar donde sufrió el robo.

Luego de que el pasajero le pagara y se bajara del vehículo, se acercó un joven que deambulaba por la zona y le pidió plata y un cigarrillo. Al ver que el remisero no le dio nada se subió al auto del lado del acompañante.

“Cuando veo que se me sube al auto, le pido que se baje, en ese momento me apunta con un fierro, ahí comenzamos a forcejear, el pibe guarda el arma y me tira un navajazo”, expresó el chofer, quién explicó que mientras ocurría la violenta situación, el auto seguía en marcha, por lo que arrancó y terminó chocando contra el paredón de una vivienda.

“Mientras forcejeábamos, el pibito me quebró el dedo, pero en el momento de adrenalina no me di cuenta”, contó el chofer que luego de chocar vio que el joven le llegó a robar dinero que estaba en el auto y salió corriendo.

Tras ocurrir la violenta escena, el remisero llamó a la agencia, para informar lo ocurrido. El chofer fue trasladado por una ambulancia del SAME que lo trasladó al Hospital Municipal Hector M. Cura para ser atendido.

"Ahora no tengo auto para trabajar, es injusto que esto ocurra", expresó.

Finalmente el remisero radicó la denuncia en la dependencia policial y el auto fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera para continuar con las investigaciones y dar con el autor del hecho.