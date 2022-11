Escracharon a Rodrigo de Paul por lo que hizo en la madrugada anterior al partido con Arabia Saudita

El volante de la selección argentina Rodrigo de Paul fue escrachado por lo que hizo en la madrugada anterior al partido con Arabia Saudita, luego de que tuviera una floja actuación en el debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni. en el Mundial de Qatar 2022.

Trascendió que el futbolista estuvo activo en sus redes sociales a la madrugada, unas horas antes del encuentro ante Arabia Saudita y lo responsabilizaron por no tener la cabeza en el partido.

La cuenta Gossipeame recibió un mensaje de una seguidora que le contó qué hizo el mediocampista en las horas previas al partido, luego de que en las redes sociales se la agarraran contra él por el mal funcionamiento del equipo.

“Buen día. Para mí subestimaron al otro equipo y cuando le hicieron el segundo gol no pudieron reaccionar. No voy criticar a nadie porque es un equipo, pero de Paul dando like a su novia a las 4 AM y dando like a su amiga Carola con fotos sexys, te demuestra adónde tiene la cabeza”, denunció la usuaria y la cuenta especializada en el mundo del espectáculo compartió la captura del mensaje privado.

“Amo el "No voy a criticar a nadie" porque todos sabemos que después se viene el… Jajajaja”, expresó Pochi, en sus historias de Instagram, con un emoji de una carita vomitando. “¿Está chequeado que De Paul anda boludeando en redes?”, consultó la periodista.