Gran Hermano: los polémicos videos de Holder con su mamá y cuánta plata se llevó por estar una semana

Cada participante de Gran Hermano cobra 180 mil pesos por semana, un sueldo que puede modificarse de acuerdo al ritmo inflacionario, según revelaron en las últimas horas. El ganador se llevará 15 millones de pesos y una casa.

Tomás Holder fue el primer eliminado de la casa de Gran Hermano 2022 y cobró 180 mil pesos por haber estado una semana en la casa más famosa del país.

En una entrevista con LAM, el programa que conduce Ángel De Brito, Holder habló su actividad como influencer de TikTok. "Yo, por suerte, puedo vivir de las redes y puedo vivir bien", sostuvo el joven de 21 años-. "Y cuando mi mamá necesita, también la puedo ayudar a ella. Mi mamá me ayudó toda la vida y está bueno poder ayudarla ahora".

Además, De Brito le preguntó sobre los polémicos videos que grabó junto a su madre Gisela en los que simulan ser una pareja. "Me pareció una falta de respeto que algunos medios dijeran que mi mamá y yo hicimos algo incestuoso. La verdad es que eso me parece totalmente irrespetuoso", dijo.

"Yo me divierto con mi mamá. Somos dos personas totalmente jóvenes que somos como amigos. Ella sabe todo de mí, le cuento todo. No tenemos el diálogo madre e hijo de antes. No, nos contamos todo, nos divertimos", agregó.

"Es más, en un momento, yo quise cambiar mi personaje, quise dejar ese personaje de chico malo -indicó-. Quise buscar cosas como bailes, porque sabía que había nenes chiquitos que me miraban. Entonces le propuse a mi mamá que hiciéramos bailes. Y ella es recopada, lo hicimos".