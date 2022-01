Madame Lú  participó de la Marcha del Orgullo de Necochea

Este sábado, la artista y activista Victoria Altavista -conocida artísticamente como Madame Lú- estuvo presente en la 10º edición de la marcha del orgullo LGTTTBIQ de Necochea.

De esta manera, bajo el lema “Los prejuicios se los lleva el mar”, el Espacio de Diversidad Sexual y Disidencias del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría, del que Altavista en presidenta, tuvo su representación en el evento de la ciudad balneara.

Según manifestaron fuentes presentes en el evento, “con muchos colores, alegría y visibilidad”, la marcha partió de la intersección entre la Avenida 2 y La Rambla, desde donde se realizó un recorrido por diferentes partes de la ciudad, para terminar así el anfiteatro, en donde se presentaron diferentes actos y shows.

Fue en este marco que Altavista aprovechó la ocasión para leer unas palabras “recordando a las compañeras y compañeros trans que ya no están entre nosotros y que injustamente nos arrebataron, como nuestra compañera Mara Navarro”.

“Decidimos no olvidar para poder exigir Justicia. Optamos marchar para exigir respuestas, nos organizamos para seguir vivxs. Y seguimos vivxs, pero no cantamos victoria, la victoria será cuando cada unx de nosotrxs logré vivir más de 35 años, cuando todos ingresemos a un cupo laboral y cuando tengamos un techo en donde vivir. Tehuel todavía no está, él sólo quería trabajar y nunca más volvió ¡Dónde está tehuel?”, manifestó la activista olavarriense en el emotivo discurso que dio para la ocasión.

“Dos compañeras trans nos faltan desde el inicio de este 2022 y lamentablemente 67 mujeres trans y cuatro hombres trans murieron durante el 2021. 10 de ellxs fueron asesinados. Nosotrxs festejamos el orgullo, pero no nos olvidamos de nuestros muertos. Militamos por quienes siguen con vida, pero sabemos que siempre vamos a exigir justicia por las muertas”, concluyó Altavista.