Covid: los “autotest” podrían llegar a Olavarría la próxima semana

En el marco de la suba de casos que muchos han dado en llamar la “Tercer Ola” de Coronavirus, el Presidente de Colegio de Farmacéuticos Fernando Bueno anunció que para fines de la próxima semana ya se podrían estar vendiendo los autotest de Covid en las farmacias de la ciudad.

Aunque todavía no es seguro, se espera que la llegada de tales dispositivos funcionen como un elemento que ayude a descomprimir el sistema sanitario de la ciudad, que en las últimas semanas asistió a miles de personas que hicieron largas colas para poder someterse a un testeo.

“Se supone que están por llegar al país, y se calcula que a fines de la semana que viene o a principios de la otra ya podría estar a la venta tanto a nivel nacional como local, aunque todavía no es seguro”, manifestó Bueno, quien agregó, también, que aún nadie pudo precisar nada sobre la cantidad de dispositivos con los que podría contar el mercado local.

“Todavía no hay certezas sobre cantidades y stock, porque hay apenas 6 laboratorios habilitados y eso va a depender de la cantidad de test que estos laboratorios importen”, explicó la máxima autoridad del Colegio de Farmacéuticos.

Según expresó el profesional, otro de los temas que falta definir en víspera de la llegada de los autotest es el del precio, que todavía no está fijado, aunque Bueno adelantó que el mismo estaría ubicado “entre los 1.500 y los 2.500 pesos” y, al ser de venta libre, los autotest no estarán cubiertos por ninguna obra social, por lo menos en esta primer instancia.

“Cada persona que compre un autotest debe registrarse y firmar una declaración Jurada”

En cuanto al funcionamiento, explicó que es “bastante similar a lo que es una prueba de embarazo” y que el kit consta de tres elementos: el “cassette” (donde se forman las líneas que marcan el resultado), el hisopo y un recipiente con un líquido buffer.

“Con el hisopo se realiza la toma de muestra nasal, para lo que se indica introducir el hisopo apenas unos dos centímetros, después se deposita el hispo en el líquido buffer y se deja un par de minutos para que la solución actúe sobre el material. Después se aplican algunas gotas de ese líquido sobre el cassette y se esperan 15 minutos y para que aparezcan los resultados, contó Bueno.

Lo que sigue es fácil: en el cassette debe aparecer una línea con una “C” –de “control”- que indica que el test estuvo bien hecho, si, aparte de esa, aparece una segunda línea, quiere decir que el usuario es positivo de Covid.

“La línea con la letra C tiene que aparecer siempre, seas negativo o no, porque eso es lo que indica que el test estuvo bien realizado. Si es esa la única línea que aparece, quiere decir que el usuario es negativo, si aparte de esa línea con la C, aparece otra, eso quiere decir que el usuario dio positivo”, precisó el experto.

Más allá de la sencillez del método, adquirir el dispositivo conlleva un trámite: cada persona que compre un autotest debe registrarse y firmar una declaración Jurada comprometiéndose a informar el resultado una vez que haya realizado la prueba.

“Si los hubiésemos tenido un mes atrás seguramente hubiesen ayudado mucho a descomprimir las larguísimas colas que se dieron en los centros de hisopados”

“Nosotros, los farmacéuticos, tenemos que registrar en el sistema a cada una de las personas que compra el test y hacemos firmar una Declaración Juradas en la que se compromete a informar los datos en 24 horas. El usuario, para cumplir con ese paso, puede informar a Nación entrando al QR que tiene en la declaración que firmó o simplemente llamar a la farmacia en donde realizó la compra y avisar qué resultado arrojó el test”, manifestó el presidente de la organización.

La implementación de tal requisito tiene como objetivo poder “contar” los resultados de los autotest en el sistema sanitario gubernamental y que “no queden afuera” de los que se realizan en los diferentes centros de salud. En caso de que no se cumpla con este paso y que la persona evite informar sobre el resultado del test, el gobierno podría inhabilitarla tanto para comprar otro test como también para salir del país.

“Estos dispositivos surgen en un momento en donde el sistema está colapsado, si los hubiésemos tenido un mes atrás seguramente hubiesen ayudado mucho a descomprimir las larguísimas colas que se dieron en los centros de hisopados. Además, la principal ventaja es que con ellos vos podes elegir el lugar y el tiempo en que te lo podes realizar, aparte de evitar hacer la cola y contagiarte. Además, puede ser una herramienta para combatir la saturación del sistema sanitario”, explicó Bueno.