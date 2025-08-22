El Municipio realizó la capacitación “Cuidarnos en Red” para estudiantes secundarios | Infoeme
Viernes 22 de Agosto 2025 - 15:18hs
14°
Viernes 22 de Agosto 2025 - 15:18hs
Olavarría
14°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 22 de Agosto de 2025 | 13:48

El Municipio realizó la capacitación “Cuidarnos en Red” para estudiantes secundarios

Por la mañana de este jueves se llevó adelante en el Teatro Municipal la capacitación “Cuidarnos en Red”, destinada a estudiantes de 4º y 5º año de escuelas secundarias del Partido de Olavarría.

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, fue posible gracias a la gestión de la Coordinación de Juventudes municipal.

El encuentro tuvo como objetivo sensibilizar a las y los jóvenes sobre conflictividades en entornos digitales, con especial énfasis en el grooming y la violencia de género digital. Durante la jornada se brindaron herramientas para identificar riesgos en internet, se abordaron las distintas conductas de violencia digital, sus efectos y consecuencias, y se compartieron estrategias de cuidado, medidas de prevención y acceso a la justicia.

Cabe destacar que Cuidarnos en Red es un programa interministerial de promoción de cuidados personales e interpersonales, que desarrolla propuestas múltiples frente a situaciones problemáticas y delitos en los entornos digitales.

Desde la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos municipal se valoró la participación de las escuelas y el compromiso de las y los estudiantes, subrayando la importancia de generar estos espacios en articulación con el Estado provincial, con el acompañamiento del Municipio de Olavarría.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME