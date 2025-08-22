Se viene la Muestra Anual de la Escuela Municipal de Danzas | Infoeme
Viernes 22 de Agosto 2025 - 15:18hs
14°
Viernes 22 de Agosto 2025 - 15:18hs
Olavarría
14°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 22 de Agosto de 2025 | 13:11

Se viene la Muestra Anual de la Escuela Municipal de Danzas

El evento se realizará el 30 de agosto, a las 20:30 horas, en el Teatro Municipal, con entrada libre y gratuita.

Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación invitan a participar del muestreo anual de la Escuela Municipal de Danzas.

El evento se realizará el 30 de agosto, a las 20:30 horas, en el Teatro Municipal, con entrada libre y gratuita.

Las disciplinas que se presentarán: danza árabe, danzas alemanas, danza clásica, tango, folklore, contemporáneo, flamenco, urbano, danzas de la India, salsa, bachata, jazz, zumba y tap.

Los talleres y talleristas que intervienen serían:

  • Danzas Folklóricas (Ana María Paladini)
  • Danzas Folklóricas (Juan José Rivas
  • Danzas Folklóricas (Delia Ortega/ Yanina Sanabria)
  • Danzas Folklóricas para niños/as – Yanina. Sanabria
  • Danza Tango (Antonella Díaz/ Tatiana Veneziano)
  • Danzas Árabes (Sara Abdala/ Yesica Castillo
  • Danzas Alemanas (Micaela Baier/ Yesica Smith)
  • Danzas Urbanas (Zaira Castañares)
  • Salsa y Bachata (Mauricio Vega)
  • Hata Yoga/Kundalini (Mónica Rossi)
  • Danza Jazz/Clásica infantil  -Lucía Span
  • TAP  Aldana Espelet
  • Danzas de la India -Denisa  Laborde
  • Danzas Folklóricas Esteban Salguero
  • Danzas Folklóricas – Lucas Serantes
  • Zumba . Denise Suárez

La Escuela Municipal de Danzas integra las propuestas educativas a nivel municipal que están pensadas para todos los niveles de educación y cada una de las actividades tiene claros objetivos de cómo hacer que chicos y grandes sean actores de una comunidad en continuo crecimiento. Las propuestas están pensadas para que cada uno de ellos descubra su potencial artístico.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME