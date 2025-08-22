Se viene la Muestra Anual de la Escuela Municipal de Danzas

Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación invitan a participar del muestreo anual de la Escuela Municipal de Danzas.
El evento se realizará el 30 de agosto, a las 20:30 horas, en el Teatro Municipal, con entrada libre y gratuita.
Las disciplinas que se presentarán: danza árabe, danzas alemanas, danza clásica, tango, folklore, contemporáneo, flamenco, urbano, danzas de la India, salsa, bachata, jazz, zumba y tap.
Los talleres y talleristas que intervienen serían:
- Danzas Folklóricas (Ana María Paladini)
- Danzas Folklóricas (Juan José Rivas
- Danzas Folklóricas (Delia Ortega/ Yanina Sanabria)
- Danzas Folklóricas para niños/as – Yanina. Sanabria
- Danza Tango (Antonella Díaz/ Tatiana Veneziano)
- Danzas Árabes (Sara Abdala/ Yesica Castillo
- Danzas Alemanas (Micaela Baier/ Yesica Smith)
- Danzas Urbanas (Zaira Castañares)
- Salsa y Bachata (Mauricio Vega)
- Hata Yoga/Kundalini (Mónica Rossi)
- Danza Jazz/Clásica infantil -Lucía Span
- TAP Aldana Espelet
- Danzas de la India -Denisa Laborde
- Danzas Folklóricas Esteban Salguero
- Danzas Folklóricas – Lucas Serantes
- Zumba . Denise Suárez
La Escuela Municipal de Danzas integra las propuestas educativas a nivel municipal que están pensadas para todos los niveles de educación y cada una de las actividades tiene claros objetivos de cómo hacer que chicos y grandes sean actores de una comunidad en continuo crecimiento. Las propuestas están pensadas para que cada uno de ellos descubra su potencial artístico.