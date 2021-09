En lo que va del año ya hubo más abigeatos que en todo 2020

Luego del registro de un nuevo caso de abigeato ocurrido en la zona de Colonia San Miguel, Infoeme dialogó con el veterinario Daniel Ayçaguer, integrante de la Comisión de Seguridad de la Sociedad Rural de Olavarría, quien manifestó la preocupación del sector en relación a estos hechos de inseguridad y el descontento por la “falta de respuesta” de las autoridades.

"El sector rural está con mucho malestar", reconoció Ayçaguer a raíz del último caso de abigeato registrado y ante la falta de respuesta por reforzar la seguridad en los campos y localidades del distrito.

“En 2020 se registraron 92 abigeatos y este año ya alcanzamos ese número en julio, sin contar los hechos de agosto”, indicó y agregó que este número surge a raíz de las denuncias realizadas. No obstante, el dirigente marcó que también hay muchas víctimas que ya no radican las denuncias.

En relación a este tema, el especialista recalcó: “Venimos teniendo reuniones con el Ministerio de seguridad desde principios de año e incluso con el ministro Berni, hace dos meses en la escuela Bucetich y nos prometió respuestas para dentro de veinte días. Pasaron los 20 días, el mes y medio y aun no tenemos ninguna respuesta”.

Daniel Ayçaguer: "Lo único que se pide desde el sector es personal policial y patrulleros, los prometieron y no los cumplieron”.

“Lo que el sector necesita sobre todo es personal, la patrulla rural no tiene gente y también se necesitan patrulleros”, recalcó el integrante de la Comisión de Seguridad de la Sociedad Rural y continuó: “Las respuestas del ministerio de Seguridad no llegaron nunca, siempre nos quedamos en reuniones, lo que prometió Berni no se cumplió”.

Finalmente, manifestó que “el sector rural está con mucho malestar, porque Olavarría tiene 800 mil hectáreas de campo y 800 mil cabezas de hacienda y desde la política no aprovechan eso. Lo único que se pide desde el sector es personal policial y patrulleros, los prometieron y no los cumplieron”.