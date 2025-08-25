La ANMAT prohibió la comercialización de una famosa marca de cosméticos para el pelo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta y uso de los productos de la marca Evolución Cosmetics Hair, tras certificar que no estaban inscriptos en su registro sanitario.

La medida quedó oficializada en la Disposición 5656/2025, publicada en el Boletín Oficial. Según el comunicado, los cosméticos se comercializaban sin autorización, lo que representaba un riesgo para la salud de las personas.

No obstante, algunos podrían contener formol como activo alisante, una sustancia que puede generar irritación, problemas respiratorios e incluso aumentar la probabilidad de cáncer nasofaríngeo en exposiciones crónicas.

Por otro lado, la ANMAT también ordenó la baja de publicaciones en redes sociales y plataformas de venta online, donde se ofrecían estos productos sin aprobación del organismo controlador de dichos cosméticos.