La ANMAT prohibió la comercialización de una famosa marca de cosméticos para el pelo | Infoeme
Lunes 25 de Agosto 2025 - 10:12hs
Lunes 25 de Agosto 2025 - 10:12hs
Olavarría
Infoeme
 |  comunidad
 - 25 de Agosto de 2025 | 09:35

La ANMAT prohibió la comercialización de una famosa marca de cosméticos para el pelo

El organismo regulador de tecnología médica también ordenó la baja de publicaciones en redes sociales y plataformas de venta online, donde se ofrecían estos productos, exclusivos para el cuidado del cabello.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta y uso de los productos de la marca Evolución Cosmetics Hair, tras certificar que no estaban inscriptos en su registro sanitario.

La medida quedó oficializada en la Disposición 5656/2025, publicada en el Boletín Oficial. Según el comunicado, los cosméticos se comercializaban sin autorización, lo que representaba un riesgo para la salud de las personas.

No obstante, algunos podrían contener formol como activo alisante, una sustancia que puede generar irritaciónproblemas respiratorios e incluso aumentar la probabilidad de cáncer nasofaríngeo en exposiciones crónicas.

Por otro lado, la ANMAT también ordenó la baja de publicaciones en redes sociales y plataformas de venta online, donde se ofrecían estos productos sin aprobación del organismo controlador de dichos cosméticos.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME