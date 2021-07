"No podemos seguir pasando hambre y frío", duro testimonio de una familia olavarriense que vive en la calle

A través de un desesperado pedido de ayuda que acercaron a los medios de comunicación durante la jornada de este martes, se conoció la triste situación que está atravesando una familia olavarriense que, tras quedarse en la calle, están viviendo en la Terminal de Ómnibus de la ciudad.

Se trata de una joven de 21 años que, junto con su hijo y su madre, permanece desde la noche de este sábado en el edificio ubicado en la Avenida Prigles al 3.100 para poder hacer frente a la difícil situación de no contar con un techo, cuestión que se agrava por la bajas temperaturas que últimamente se están registrando.

“Estamos abandonados y cada vez se hace más difícil, ya no sabemos qué hacer”, expresó la joven madre, quien aseguró que ningún funcionario o trabajador estatal se acercó para asistirla en la difícil situación que la tiene alojándose en el edificio público.

“No podemos seguir así, pasando hambre y frío, sin un lugar donde estar, no son condiciones en las que pueda vivir alguien, y sobre todo no es lugar para mi mamá, que tiene cáncer en las cuerdas vocales”, expresó. Además, la mujer tiene diabetes, por lo que la situación está deteriorando aún más su estado de salud.

Ya hace cinco días -más precisamente desde la noche del sábado- que la familia está viviendo allí y, según cuentan, “no saben qué hacer”, ya que por el momento les resulta imposible poder acceder a un alquiler.

“Lo único que necesito es un lugar donde poder estar con mi hijo y con mi mamá, que no tiene la edad ni la salud para estar pasando por esto”, concluyó la mujer.

Aquellas personas que deseen colaborar pueden comunicarse al 2284-728288.