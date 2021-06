Nicolás Kreplak: “El descenso de casos y la vacunación permitieron el retorno de la presencialidad”

Mediante declaraciones a Todo Este Ruido por Radio Provincia indicó que “estamos viendo un descenso en los casos desde hace tres semanas y en forma sostenida. Esta baja impacta en el nivel de internación y nos permite salir del alerta epidemiológica en el AMBA”.

En este marco Kreplak indic{o que durante “el año pasado no es comparable con el presente año. Hoy sabemos la importancia de la ventilación y la perspectiva es que los indicadores vienen mejorando” y puntualizó que “es necesario mantener el nivel de alerta con los cuidados personales y las reuniones familiares”.

Al hacer referencia al reclamo de los intendentes de Mar del Plata y Pinamar por la vuelta a clases, Kreplak aseguró que “son municipios que siempre han negado las medidas de cuidado. No me parece bueno discutir las medidas, no es una discriminación y si no acompañan las autoridades locales es todo muy complejo”.

Finalmente expresó que la vacunación tiene buen ritmo y anunció que “estamos a punto de llegar a los 5.000.000 de bonaerenses vacunados”.