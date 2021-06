Schwindt: “Galli no sabe lo que votamos, antes de hablar hubíera leído”

Este sábado, Liliana Schwindt dialogó con Infoeme sobre la media sanción que recibió en la cámara baja el proyecto de ley para bajar un 50 por ciento el valor de la tarifa de gas y también se refirió a un tuit del intendente Ezequiel Galli, “he visto muchas cosas en la política, ahora esto es la fachatez y caradurez en su máxima expresión” dijo la diputada del Frente de Todos.

“Ayer se refirió desde el desconocimiento, ellos nunca reclamaron esto de tener la misma tarifa que la patagonia, de esto no hablaron nunca, no leyó el proyecto, nosotros tenemos la misma tarifa que la patagonia, no saben lo que votamos”, expresó Schwindt.

Frente a esto añadió que el Intendente tiene un "desconocimiento de lo que se voto, antes de hablar hubiera leído", además la funcionaria sostuvo que durante cuatro años de tarifazo "nunca hicieron nada".

Sobre la realización del proyecto detalló que "requirió de mucho estudio", en los cuales "se hizo una doble segmentación, una de ellas por región geográfica, bajo las normas IRAM y otra por ingreso y unidad de vulnerabilidad", concluyó.