Almeida: “Galli dice dentro de la Ley todo, pero dentro de la Ley no hay nada”

Yessica Alemida dijo presente en el barrio Lourdes y dialogó con los medios sobre la determinación del Intendente y las necesidades de la gente.

“Esta es la realidad no sólo de este barrio sino de Olavarría con una situación de precariedad habitacional tremenda, no tienen cómo seguir sosteniendo el alquiler y la prohibición de desalojos no fue renovada”, dijo la referente del Polo Obrero tras confirmar que se hicieron presentes en el lugar porque “tenemos compañeras, vecinas del barrio, que están participando en el Polo Obrero y nos llamaron avisando que estaban tomando terrenos”.

La ex candidata a Intendente señaló que desde “hace 4 o 5 años, las vecinas vienen presentando los papeles como corresponde, pidiendo ayuda o asistencia” y criticó al jefe comunal porque en “Twitter dice que dentro de la Ley todo, pero dentro de la Ley no hay nada, porque las familias no obtienen respuestas”.

"Pidieron un agrimensor para delimitar los terrenos y cuestiones básicas"

En cuanto a la cantidad de casos de las familia, Almeida contó que “fueron llegando porque se viralizó la situación y hay un caso de una compañera que pidió un subsidio de alquiler que hoy está en la toma porque se le venció el subsidio”.

Por último, con respecto a la forma de actuar del Municipio afirmó: “Se acercaron del sector de cultura en buenos términos, les prometieron una reunión y un día después Galli twittea que ya radicó la denuncia y que va a actuar la justicia, pero esa es la forma de actuar de Galli y su gobierno”.