Lanceta, sobre la interna radical: "Desde que se prendió fuego el Comité, en Olavarría se prendió fuego el partido"

Por Cristian Riccomagno

Con sólo dos semanas para que los afiliados radicales concurran a los comités locales para participar de la interna que se desarrollará el próximo 21 de marzo, el ex diputado nacional y actual referente de "Radicales Olavarría", Rubén "Bebe" Lanceta, quien es candidato a presidente del Comité local de la Unión Cívica Radical por la Lista 11, recibió a Infoeme en su local partidario ubicado en el microcentro de nuestra ciudad.

Decidido a reconstruir un radicalismo que según él "no está bien a nivel local" y "debe ser fortalecido para tener más protagonismo en Juntos por el Cambio" que a su vez "debe ser más amplio", Lanceta analizó la contienda interna de los boinas blancas y la política local.

¿Porqué hay dos lista del "Possismo" en Olavarría? ¿Qué es lo que no los identifica con la otra lista de ese espacio a nivel local?

Yo no me idéntico con el Possismo. Yo soy Corriente de Opinión Nacional. Mi espacio acordó con otros sectores básicamente con Lousteau y por esa razón estamos en ese espacio. En verdad a mi no me deslumbra esto. También me gusta la figura de Manes que se lo asocia al otro sector. La interna se discuten cosas pero no se va la vida de nadie. Hay que desdramatizar esta cuestión. El radicalismo en Olavarría no esta bien. Tenemos dos concejales en bloques distintos. Lo mío no es es criticar a los personajes, pero eso en sí mismo habla de que la conducción política local no funciona. Encima ni siquiera están en el bloque de Juntos por el Cambio. En Olavarría, desde que se prendió fuego el Comité se prendió fuego el partido. Se ha convertido en un radicalismo repulsivo, sectario. Vos sí porque sos mi amigo, vos no porque sos de otra militancia ¿Qué ganas tendría yo de pelear una interna si ando chocho con mi nieto en el campo? Pero ante este escenario, después de lo que la UCR me dio tengo la obligación de devolverle dedicándole toda mi voluntad de verlo renovado.

¿Pero la interna no puede fomentar esa división?

Vamos a salir fortalecidos como partido. Si gano voy a convocar a todos no solo los que participaron, como también a muchos que no participan y van a participar en una contienda electoral. Una interna en la unidad sin un norte es un amontonamiento.

¿Cómo cree que van a reaccionar los referentes de los otros espacios?

Bien, como también estoy seguro que el que gane, si no soy yo, va a hacer lo mismo. Si lo que se quiere es un Radicalismo fuerte va a necesitar a todos adentro. Hay muchos que no saben que son radicales y asumen simpatía con el partido por lo que se vive en el conjunto de la sociedad. Yo quiero mas que radicalismo, quiero también a Margarita, quiero al Socialismo, quiero un espacio más amplio en Juntos Por el Cambio.

¿Y en el Municipio no se ve eso del amiguismo que usted señala?

Bueno pero hay que recordar que al Municipio no llega un partico como la UCR. Llega Ezequiel en una situación que no la esperaba tal vez y no tenía estructura partidaria, de años y militancia. Y cuando vos no contas con la estructura política, uno debe echar mano de la confianza personal.

¿Qué opinión le amerita el caso de los vacunados VIP?

Cómo siempre he dicho con la salud no se jode. Esta gente empezó a joder con la salud. Desde promesas incumplidas, anuncios de supuestas vacunas que no tenemos, proyección de vacunados que no se cumplió, y la frutilla del postre, es que el Peronismo y el Kirchnerismo toman la cuestión del estado como cosa propia y se vacunó a los amigos. Es impune que un chico de 27 años se vacune porque sí y no piensen en los verdaderamente esenciales como la salud, seguridad, etc.

Claro, pero el asunto de los vacunados VIP incluso, saltó la grieta, especialmente a nivel municipal…

Si, lo que pasa es que el que administró siempre la vacuna, sobre todo en la región, fue la provincia de Buenos Aires. En Olavarría desaparecieron 400 dosis y seguimos siendo noticia como emblema de la falta de seriedad. Acá no administró el Municipio nunca, aún después de ese episodio siempre lo administró el gobierno provincial. De manera tal, que las intendencias que administraron esas dosis VIP lo fueron en virtud que el Estado provincial así lo ha hecho. Acá hay otro episodio no menor. Cuando inicia el operativo había una descredibilidad colectiva. Curiosamente, el fortalecimiento de la credibilidad de la vacuna conspira contra el sistema de inmunidad colectivo. Todos se pelean por la vacuna.

¿Usted se vacunó ya que es de riesgo?

No, tengo 63 años, tuve neumonía en 2019, pero no me vacuné y me cuido mucho. De hecho es una excepción que haya incursionado en esta carrera por la conducción del Radicalismo local.

¿A qué se refiere cuando dice que hay que ampliar Juntos por el Cambio?

Que consolidarlo desde la amplitud. En 2019 el principal factor de la derrota de Cambiemos fuer el económico, a lo que hay que sumarle al PJ unido. Cuando el PJ se une no se le revuelven las tripas. Massa jugó con frenar a Cristina eterna y ahora se sube con ella a un escenario...

Claro pero en ese juego de ampliar y no hacer seguidismo ¿Cómo se acomoda el resto? Porque la cuestión pasa entonces por si la UCR tiene espalda para discutir...

Esa que esa es la cuestión, si el Radicalismo quiere discutir necesita tener espalda sino no puede discutir con nadie. Este proceso interno tiende a eso. A darle espalda al Radicalismo y sentarse en Cambiemos y vamos por un Cambiemos amplio que sea convocante. Acá el bipartidismo se terminó como tal. Se ha consolidado una suerte de movimientismo. Lo que es Peronismo neo kirchnerista y por el otro lado lo que no es PJ.

¿Y acá como juega esa idea de la amplitud en la relación con el Intendente?

Acá en Olavarría hay dos concejales que encima entraron por Juntos por el Cambio que no integran el bloque y van separados ¿Qué respeto le puede tener a la UCR local Galli cuando mira ese escenario? Yo lo entiendo así y seguro lo entiende así el Intendente.

Entonces a nivel provincial si gana la lista de Posse, que va en sintonía con lo que reclama de ser más poderoso, al menos en el discurso ¿Galli le abre las puertas a la UCR?

Si, en la medida que tenga espalda...

Si es por espalda, muchos dicen que usted es el candidato de Galli dentro del Radicalismo

No, yo no te voy a decir que no tengo relación con el Intendente, pero eso es un disparate total. Si algo le conviene al espacio de Cambiemos es que consolidemos un espacio amplio, aunque la discusión sea ardua ¿Qué sentido tendría para Galli que nosotros ganásemos o no si tiene un partido híbrido? Sale a buscar socios por otro lado y se acabó. Algunos, por ejemplo, ya están adentro...

¿Piensa que en las elecciones de este año el oficialismo local hace una buena campaña?

Si, no tengo dudas. En lo nacional esta muy mal el Gobierno. Debemos mostrar algunas cuestiones particulares y una línea coherente.

Eso es importante porque una cosa es la crítica a la gestión y otra la conducta de los votantes durante la época electoral.

Puede ocurrir pero hay una valoración de que el Kirchnerismo, por el disparate de la administración fraudulenta de vacunas, está perdiendo votos. Si bien es cierto que se vota con el bolsillo, es la primera vez que vamos a poder medir hasta dónde se reditúa la salud. Un tema es la salud pública de siempre, que hay que hacer cola en el Hospital, que los turnos son pocos, que los insumos, que los sueldos, etc. Otro tema es que se muera tu familia y ves que nadie hace nada, y que lo que hacen lo hacen mal. Con la vida no se jode. Yo pienso que eso lo va a cobrar la gente...

Siempre a nivel provincial dentro de la UCR estuvo la disputa por la representación regional. En la quinta muchos se quejan de que Mar del Plata se lleva los mejores lugares en las listas, por ejemplo. Acá pareciera que a pesar de que Olavarría es la ciudad más grande de la 7ma hace rato no pone un diputado un senador...

La UCR local tiene dos periodos. Del 83' en adelante que nos llevábamos todo y del 91' en adelante que nos repartíamos todo con Saladillo. Saladillo es chico pero son todos radicales, van todos para el mismo lado, no como nosotros...

¿Por eso es que usted siempre recuerda a Helios?

Si bien yo siempre me enfrenté con él, eran internas dentro del partido. Nunca estuve de acuerdo con el paso al Kirchnerismo sino que apoyaba una UCR fuerte que salía a disputar poder, a ese partido que gestionaba y bien. Yo quiero al Radicalismo vigoroso y fuerte, ese quiero, para dar la pelea de la recomposición radical. Hay que desdramatizar la interna. Quien gane no va a poder decirle no a la integración, sino produce dispersión donde no va a poder ir ni a una PASO porque los propios le van a decir que no lo votan, o lo votan en contra. De esto debe salir la enseñanza de ser un Radicalismo inclusivo de ir más allá, de no pedir certificados de ADN a cada uno que viene a afiliarse y ver si los abuelos eran conservadores o peronistas. Raúl llamó a todos a la mesa en el 83' así se construyó un partido del que estamos orgullosos sin dejar de estar en Cambiemos sino ampliar Cambiemos. Después veremos los candidatos, que no vamos a ser los más mayores sino los futuros dirigentes.

Bueno, para eso hace falta fortalecer la juventud...

En la medida en que el discurso se aggiorne y la convocatoria sea amplia. Manes, Lousteau, sanitariamente el discurso de Rubinstein, tiene que convocar a los jóvenes. Hay que dejar de tenerles miedo. Que vengan los jóvenes al radicalismo...