Carlos Fernández: “El radicalismo está preparado para encabezar las listas de diputados”

Las elecciones internas de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires trajeron mucho movimiento en territorio bonaerense. Los candidatos de las dos listas hacen valer sus alianzas para llegar a lo más alto del partido. “Democráticamente, los afiliados van a tener la oportunidad de elegir cuál va a ser el estilo del partido y centralmente se define gran parte del destino de la coalición de Juntos por el Cambio”, señaló Carlos Fernández en diálogo con Infoeme.

El diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires apoya a Maximiliano Abad y Érica Revilla, los candidatos oficialistas que buscan continuar al frente del partido a nivel bonaerense. “Como siempre hay buenos correligionarios en cualquiera de las listas, pero me parece que Abad y Revilla representan el sentir de la militancia partidaria del radicalismo en la provincia de Buenos Aires”.

Abad enfrentará el próximo 21 de marzo a Gustavo Posse, el intendente de San Isidro, quien lidera la lista opositora. En ambos casos plantean la continuidad dentro del frente de Juntos por el Cambio. “Lo que no hay un punto en común es en los antecedentes. Posse ha dado saltos a través de distintos partidos y abandonado coaliciones. No siempre ha estado dentro del radicalismo”, se diferenció Fernández.

“Puede ser que en el discurso haya coincidencias pero en las trayectorias, no. No es lo mismo la trayectoria, en ese sentido, de quiénes han estado de forma permanente respetando los postulados de la Unión Cívica Radical de quiénes han usado el radicalismo como un trampolín”, agregó Fernández. La lista que representa al oficialismo cuenta con el apoyo de los seis diputados nacionales y la mayoría de los intendentes de la UCR.

La oposición y la UCR dentro de Juntos por el Cambio

Estas internas lo tienen al radicalismo en la oposición, formado parte del frente de Juntos por el Cambio. Si bien la alianza constituida de cara a las elecciones de 2015 – en las que finalmente Mauricio Macri asumió la presidencia – se mantiene vigente, la UCR busca ocupar un lugar de mayor preponderancia en la toma de decisiones. “Soy de los que creen que el radicalismo tiene que disputar cada uno de los espacios. Nosotros tentemos hombres y mujeres preparados para encabezar las listas de diputados nacionales”, señaló Carlos Fernández en la conversación con Infoeme.

“Estamos en pleno proceso de rediscusión de las reglas de juego. Una cosa fue una coalición que gobernaba y otra cosa es estar en la oposición. Hay que rediscutir liderazgos y formatos en el proceso de la toma de decisiones”, agregó el diputado nacional. Fernández es uno de los que deberá buscar renovar su banca este año y la disputa en el armado de las listas será fundamental para que el radicalismo comience a recuperar su espacio.

Consultado sobre los cuatro años de la presidencia de Cambiemos (ahora Juntos por el Cambio), Fernández señaló que el rol de la UCR hacia adentro no fue el que esperaban luego de que Macri se impusiera en las PASO. “Yo me sentí a un costado. Al menos a nivel nacional, nosotros no formamos parte del proceso de toma de decisiones. Acompañamos porque privilegiamos la gobernabilidad y respondíamos a una elección democrática”