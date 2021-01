Franco Cominotto: “El radicalismo no puede seguir haciendo seguidismo”

La UCR provincial tendrá su interna el próximo 21 de marzo. Los radicales elegirán los nuevos mandatarios bonaerenses que marcarán los destinos del partido y su futuro dentro del frente opositor. “El radicalismo no puede seguir haciendo seguidismo en un montón de cuestiones. Tiene que volver a conformar el frente como un socio pleno, no como un socio menguado y con poca participación en la toma de decisiones, como se dio durante el gobierno de Cambiemos”, señaló Franco Cominotto en diálogo con Infoeme.

El olavarriense se postula como candidato a Secretario General del partido por la Lista 14 “Protagonismo Radical”. “Queremos volver a tener la preponderancia que no se debería haber perdido. Se perdió por cuestiones de grandes egos, soberbia y no entender que la política es participación y no es exclusión. Algunos se creían los dueños de la verdad y nadie es el dueño de la verdad”, indicó acerca de la comandancia del partido durante los últimos años.

Cominotto, uno de los grandes referentes del radicalismo en nuestra ciudad, acompaña a Gustavo Posse, el intendente de San Isidro, en su candidatura a la presidencia del partido. “Creo que lo hizo en San Isidro durante la pandemia fue superior al resto de los municipios. No tuvo un parate económico y en lo educativo se dio un acompañamiento a cada uno de los chicos”, señaló a Infoeme.

El radicalismo dentro de Juntos por el Cambio

“El radicalismo tiene una responsabilidad y por eso tiene que cambiar. Hay gente que fue responsable de no levantar la voz o de estar callada en algunas situaciones”, expresó Cominotto sobre los cuatro años en los que Mauricio Macri fue presidente de la Nación. El candidato a Secretario General del partido tiene una mirada crítica sobre el rol de la UCR dentro del frente durante el gobierno de Cambiemos (luego Juntos por el Cambio).

El candidato perteneciente a la Lista 14 sostiene que la actual conducción del radicalismo tuvo su cuota de responsabilidad en esa falta de protagonismo dentro del frente Cambiemos durante el gobierno macrista. “A mediados del 2018 el radicalismo le planteó a Macri que tenía que rever un montón de políticas para lo que era la clase media y la verdad es que no fuimos escuchados. También hay un error del partido de no haberse planteado en ese momento de una manera más dura”.

Y el nombre de la lista bastante tiene que ver con la búsqueda para el futuro del partido. “Protagonismo Radical” representa la mirada sobre lo que se viene en esta etapa como opositores. “Lo que confrontamos en esta elección es el futuro del partido. Queremos un partido que cambie esta lógica y que tenga la responsabilidad de hacerse cargo del lugar que le toca. Si el radicalismo hubiera tenido la voz en alta, hoy no tendríamos un gobierno del Frente de Todos”, indicó Cominotto a Infoeme.

Radical por herencia familiar y elección, Franco Cominitto es un alfonsinista de ley, de los que viven la política con sentimiento. “Tenemos que revalidar la deuda de la democracia para hacernos cargo de ese legado de Raúl. El legado nuestro es que la democracia vuelva a tener sentido para la gente. Hoy la gente está alejada y critica a la política porque no dio soluciones”.

Desde su pertenencia humanista, busca que el radicalismo sea un partido plural. Si ganan las elecciones tienen en claro que deben convocar a todos los sectores de la UCR y, a su vez, incorporar nuevos actores social-demócratas. Y desde allí, competir en las internas del gran frente opositor que hoy es Juntos por el Cambio. “Entendemos que el que mejor interpreta la social democracia en Argentina es Martín Losteau”, indicó ya pensando en el 2023.