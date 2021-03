Galli: medidas restrictivas para “no tener que llegar a lo que nadie quiere”

En el marco de la preocupación por la situación sanitaria ante la posible llegada de la “segunda ola”, Ezequiel Galli apareció este jueves en Intratables, el programa de América Tv, dando su postura sobre las medidas restrictivas implementadas por el municipio.

“El Comité de Crisis me aconsejó, de acuerdo al monitoreo de casos que hacemos diariamente y a la ocupación hospitalaria, tomar alguna medida restrictiva para no tener que llegar a lo que nadie quiere y a lo que no necesitamos en este momento en el país que es un confinamiento estricto como tuvimos el año pasado”, manifestó al aire el jefe comunal.

En su aparición en el programa, el intendente municipal señaló que, con las medidas implementadas -limitación del número de personas de 20 a 10 en las reuniones sociales, restricción nocturna y suspensión de visitas a geriátricos- buscan “aplanar la curva que evidentemente está yendo hacia un pico como el que tuvimos en octubre”.

Durante la entrevista, Galli revindicó que el inicio de clases no significó un aumento de casos e hizo hincapié en que el rango de los 0 a 15 años es el que presenta “el menor porcentaje de contagiados”.

Durante el vivo, el jefe comunal también habló sobre la situación del sistema de salud, tema que significó una gran preocupación ante la posibilidad de un inminente recrudecimiento de los contagios.

“El año pasado tuvimos un otoño-invierno con muy baja ocupación de camas porque la gente estaba encerrada en su casa, no teníamos enfermedades respiratorias, los chicos no iban al jardín ni a la escuela por lo tanto tampoco teníamos las bronquiolitis propias del invierno y teníamos nulos accidentes de tránsito porque no había circulación en la calle, todo eso ocupa las terapias intensivas y las camas de clínica del Hospital Municipal”, afirmó Galli.