Elecciones: volvió a haber discriminación en las mesas

Luego de que se denunciara un grave hecho de discriminación ocurrido durante las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) de septiembre, en la que una joven de 18 años fue vulnerada por su identidad sexual, un nuevo hecho de discriminación fue registrado este domingo en los comicios.

Aunque diferentes referentes, activistas e instituciones se encargaron de difundir el protocolo correspondiente para evitar este tipo de situaciones después de lo ocurrido en la jornada electoral de septiembre, una olavarriense volvió a ser víctima de discriminación por su identidad sexual a la hora de acercarse a la escuela en donde le tocaba emitir su voto. El hecho fue difundido por el Espacio de Diversidad Sexual y Disidencias del STMO después de haber recibido la denuncia de la víctima.

“Nos gustaría poder decir que no, pero sí, lamentablemente en estas elecciones se volvió a vivir una situación en donde una identidad trans volvió a ser vulnerada”, expresaron desde el espacio.

Esta vez fue en la Escuela Normal, en donde una joven olavarriense protagonizó una situación nada agradable después de que las autoridades de mesa obviaran seguir el protocolo correspondiente.

Según relató Victoria Altavista, referente del espacio, cuando la joven se acercó -alrededor de las 15- a la Mesa 4 de la institución educativa para realizar su votación, las autoridades de mesa se negaron a llamarla con el nombre con el cual se identifica según su autopercepción genérica y, por el contrario, lo hicieron con el que figuraba en su DNI, en contraposición con lo que dicta el la ley (Ley Nº26.743) y el protocolo especialmente diseñado para este tipo de situaciones, que estipula que los fiscales y autoridades electorales deben identificar a las personas por el apellido o el número de documento.

“Había 3 personas en la mesa, y cuando ocurre la vulneración, ella se plantó y les dijo que hay una ley que va en contra de lo que ellos estaban haciendo, aparte de eso les hizo notar que había carteles pegados alrededor que lo dejaban bien en claro”, contó Altavista, que desde el espacio que coordina se encargó de tomar la denuncia de la joven.

Según relató la víctima, a raíz de esta situación una de las personas que precedía la mesa le pidió disculpas en el momento y volvió a hacerlo un poco después, luego de que la joven terminara de votar, pero no ocurrió lo mismo con el resto de los presentes.

“Hubiese estado bueno que las disculpas vengan de todos las autoridades de mesa, no solamente de una sola persona, pero no fue precisamente lo que pasó, y es realmente lamentable, porque cuando ocurren estas situaciones no se trata simplemente de malentendidos o simples descuidos, se trata de un acto intencional de discriminación, y ya no tendrían que seguir ocurriendo”, especificó la referente del espacio.

El hecho fue denunciado después de una intensa campaña de concientización y difusión llevada a cabo tanto por el Espacio de Diversidad Sexual y Disidencias del STMO como de muchas otras instituciones y organismos involucrados en la lucha por los derechos de las minorías. Algunas de las iniciativas más importantes fue la instalación de cartelería en todas las escuelas olavarrienses en donde se iba a llevar a cabo las elecciones y una charla que desde el espacio se brindó a los candidatos a concejales y concejalas para que puedan “bajar” el protocolo a sus representantes en los comicios. Fue a partir de esto que, luego de recibir la denuncia sobre lo ocurrido, desde el espacio se encargaron de alertar sobre la situación.

“Lo que hicimos fue llamar automáticamente a cada candidato a concejal y concejala y ponerlos al tanto de la situación, y ellos inmediatamente bajaron línea a los que estaban en las mesas representándolos. Hubo una preocupación de todos los partidos, pero de todas maneras la situación de incomodidad estuvo y no deja de ser indignante, porque la cartelería estaba, la difusión se hizo, pero hay que seguir porque evidentemente no alcanza y estas situaciones se siguen repitiendo”, agregó.