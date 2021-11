Bruno Cenizo: "Tenemos que ponerle un contrapeso al Gobernador y al presidente"

En el marco de un clima de celebración por los resultados de los comicios llevados a cabo este domingo, el flamante concejal Bruno Cenizo compartió su alegría con Infoeme y festejó el hecho de que después de “6 años el olavarriense nos sigue eligiendo”

Con respecto a esto, Cenizo calificó el resultado como un “paso importantísimo”, y destacó, que, de todas maneras, “queda mucho que recorrer”.

“La verdad que esperábamos esta cantidad de votos, la gente nos sigue eligiendo. Además, esperábamos sumar lo que habíamos hecho con el radicalismo en las PASO, afianzar esos votos”, señalo Cenizo.

Más allá de la alegría por los resultados, el actual Presidente del Concejo Deliberante, lamentó que su compañero Diego Robbiani quede fuera del Senado.

“Nos queda un sabor agridulce porque esperábamos que Diego pueda entrar, pero por muy poquito no se pudo dar. Lamentablemente esto es así, no alcanzó el porcentaje, es la Ley y hay que cumplirla”, indicó, y agregó que no le sorprendió el resultado que constituyó a Celeste Arouxet como tercera fuerza.

“Hicieron una muy buena elección en las PASO y sabíamos que era una legislativa donde la gente no polariza tanto, tampoco me sorprendió la Izquierda, ni Andrea Coronel, que también hicieron muy buena elección”, detalló.

El actual presidente del Concejo Deliberante también aprovechó la oportunidad para expresarse sobre la gesta que se está llevando a cabo desde el espacio que integra para que el intendente Ezequiel Galli pueda postularse para un tercer mandato, cosa que hasta el momento no estaría permitido y que, según lo que manifestó, supone una cuestión que podría legar a judicializarse desde el espacio.

“Hay una ley que debería cumplirse, y que está muy cuestionada pero que seguramente tendrá un planteo judicial, como para que esta re-relección sea permitida, esperamos que sea posible, por ahora en el año 2023 Galli tendría que dejar la intendencia, pero creemos que eso puede cambiar en estos dos años”, afirmó el referente de “Juntos”.

Para concluir, Cenizo remarcó la importancia de “seguir trabajando” y revindicó su oposición al gobierno a nivel provincial y nacional.

“Lo que tenemos que lograr es ponerle contrapeso al Gobernador y al presidente desde el Legislativo, para que no existan estos atropellos a los que siempre nos acostumbraron en estos últimos años”, concluyó.